AHS Properties ha annunciato oggi l'acquisizione dello Shangri-La Hotel per 1,1 miliardi di AED, una delle più grandi operazioni immobiliari relative a un singolo immobile registrate negli ultimi anni.

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Shangri-La Hotel Exterior, Sheikh Zayed Road. (Photo: AETOSWire)

Acquisito da Mismak Asset Management, l'accordo consolida una delle scommesse più consistenti del settore privato sul prossimo decennio della Sheikh Zayed Road.

Lo Shangri-La Hotel è una torre di 43 piani alta 200 metri situata sulla Sheikh Zayed Road ed è stato uno dei primi hotel a cinque stelle ad aprire in questa zona quando è stato completato nel 2003.

L'acquisizione aggiunge un asset iconico a un portafoglio che include già l'AHS Tower, un complesso commerciale di classe A sulla Sheikh Zayed Road recentemente venduto, e l'AHS City, la comunità multifunzionale di punta del promotore immobiliare lungo il corridoio, con un valore lordo di sviluppo previsto di 25 miliardi di AED.

Insieme, questi tre asset formano un corridoio verticale: AHS Tower, AHS City e ora lo Shangri-La Hotel. L'impronta combinata rappresenta una quota significativa del portafoglio di AHS Properties, pari a 50 miliardi di AED a fine 2026.

" Non abbiamo acquistato un hotel. Abbiamo acquistato una posizione su un corridoio in cui l'offerta è strutturalmente limitata e la domanda è diversificata a livello globale. per AHS Properties, questa è più di una semplice acquisizione. È una dichiarazione della nostra fiducia a lungo termine in Dubai, nella forza del suo settore immobiliare e nel suo continuo richiamo per il capitale globale", ha dichiarato Abbas Sajwani, fondatore e CEO di AHS Properties.

L'acquisizione riflette la strategia di AHS Properties volta a investire in beni immobiliari strutturalmente limitati. Secondo il Dipartimento del Catasto di Dubai, nel primo trimestre del 2026 il settore immobiliare dell'emirato ha registrato transazioni per un valore di 252 miliardi di AED. Gli investimenti esteri sono aumentati del 26%, raggiungendo i 148,35 miliardi di AED, e il numero di investitori è salito a 48.448.

" Lo Shangri-La Hotel si trova su un terreno che non sarà più reso disponibile. I primi hotel a cinque stelle sulla Sheikh Zayed Road furono costruiti più di vent'anni fa. Non si tratta di un affare che qualcuno, noi compresi, potrà ripetere. È il motivo per cui l'acquisizione ha senso a questo livello ", ha aggiunto Sajwani.

L'acquisizione non ha alcun impatto sull'operatività quotidiana dell'hotel e gli ospiti possono continuare a usufruire del servizio e dell'ospitalità eccezionali che si aspettano. La struttura rimane una parte importante del più ampio portafoglio immobiliare di AHS Properties lungo la Sheikh Zayed Road.

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Tammy Atlee, Communications Director, tammy.atlee@ahs-properties.com





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