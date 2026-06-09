AdvanCell, azienda radiofarmaceutica di fase clinica che sviluppa terapie alfa mirate innovative contro il cancro, oggi ha annunciato la nomina di Justyna Kelly a Direttore tecnologico (CTO) e François Gaudet a Direttore scientifico (CSO), ampliando il team di leadership esecutiva della società negli Stati Uniti, mentre continua a potenziare la propria presenza negli Stati Uniti e a promuovere la sua crescente pipeline di terapie alfa mirate innovative.

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