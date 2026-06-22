AdvanCell, un’azienda farmaceutica di fase clinica specializzata in radiofarmaci e che si dedica allo sviluppo di terapie alfa mirate innovative per la cura dei tumori, ha annunciato oggi l’istituzione della propria sede centrale globale negli Stati Uniti nell’area metropolitana di Boston e la locazione di una nuova struttura di 128.000 piedi quadrati che diventerà il centro di produzione di punta dell’azienda negli Stati Uniti, a sostegno della sua strategia di crescita e commercializzazione a lungo termine.

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