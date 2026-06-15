Actiphy Inc., fornitore leader di soluzioni per il backup, il disaster recovery e la virtualizzazione, annuncia la disponibilità di Actiphy ImageReplicator , una soluzione di replica dedicata alle immagini di backup generate con ActiveImage Protector .

Questo comunicato stampa include contenuti multimediali. Visualizzare l’intero comunicato qui: https://www.businesswire.com/news/home/20260615169369/it/

Actiphy ImageReplicator dashboard displaying centralized replication management, job status, replication history, and retention monitoring across protected backup images.

Actiphy ImageReplicator dashboard displaying centralized replication management, job status, replication history, and retention monitoring across protected backup images.

Con l'aumento delle minacce informatiche, le organizzazioni devono proteggere i propri dati di backup. Quando i sistemi vengono compromessi, i backup rappresentano l'ultima linea di difesa.

La strategia di backup 3-2-1 prevede copie offsite e immutabili dei dati critici. Actiphy ImageReplicator automatizza la replica delle immagini di backup di ActiveImage Protector verso destinazioni di archiviazione locali, remote e nel cloud, contribuendo a garantire che i dati di ripristino siano sempre disponibili quando necessario.

Actiphy ImageReplicator offre:

  • Monitoraggio in tempo reale — Visualizzazione centralizzata dello stato della replica, dei file sorgente e di destinazione, con i relativi timestamp.
  • Destinazioni di replica flessibili — Supporto per storage locale, sistemi NAS, condivisioni di rete, servizi cloud e object storage.
  • Replica automatizzata — Pianificazione flessibile delle attività di replica per ridurre le operazioni manuali e il rischio di errori umani.
  • Trasferimento dati efficiente — Opzioni di replica incrementale, di replica dell'ultima generazione e di sincronizzazione in tempo reale per ridurre il carico sulla rete.
  • Protezione immutabile dei backup — Supporto per Object Lock su AWS S3, Wasabi e Microsoft Azure per proteggere i backup da modifiche o eliminazioni non autorizzate.
  • Sicurezza avanzata — Amministrazione multiutente e autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere l'accesso ai dati.

Grazie alla visibilità centralizzata sulle attività di replica e sullo stato delle copie di backup, Actiphy ImageReplicator aiuta gli amministratori a verificare che i dati di ripristino siano protetti, disponibili e pronti all'uso.

Actiphy ImageReplicator è incluso nella piattaforma completa di backup e disaster recovery di Actiphy per ambienti Windows e Linux. Insieme, queste soluzioni aiutano le organizzazioni a rafforzare la propria resilienza informatica, migliorare la preparazione al disaster recovery e proteggere i sistemi critici da ransomware, guasti hardware e calamità naturali.

Per maggiori informazioni, visitate www.actiphy.com .

© 2026 Actiphy, Inc. Tutti i diritti riservati.

Actiphy™, ActiveImage Protector™, Actiphy ImageReplicator™, Actiphy ImageCenter™ e BootCheck™ sono marchi di Actiphy, Inc. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

Contatti
Actiphy EMEA
Daniela Price
Tel.: +41 22 589 67 85
E-Mail: EMEA-sales@actiphy.com

Actiphy North America
Carol Cornell
Tel.: +1 909-332-3773
E-Mail: global-sales@actiphy.com

Actiphy Japan (Sede Centrale)
Tomoko Hasegawa
Tel.: +81 3-5256-0870
E-Mail: global-sales@actiphy.com



La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di Business Wire