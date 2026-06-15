Actiphy Inc., fornitore leader di soluzioni per il backup, il disaster recovery e la virtualizzazione, annuncia la disponibilità di Actiphy ImageReplicator , una soluzione di replica dedicata alle immagini di backup generate con ActiveImage Protector .

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Actiphy ImageReplicator dashboard displaying centralized replication management, job status, replication history, and retention monitoring across protected backup images.

Con l'aumento delle minacce informatiche, le organizzazioni devono proteggere i propri dati di backup. Quando i sistemi vengono compromessi, i backup rappresentano l'ultima linea di difesa.

La strategia di backup 3-2-1 prevede copie offsite e immutabili dei dati critici. Actiphy ImageReplicator automatizza la replica delle immagini di backup di ActiveImage Protector verso destinazioni di archiviazione locali, remote e nel cloud, contribuendo a garantire che i dati di ripristino siano sempre disponibili quando necessario.

Actiphy ImageReplicator offre:

Monitoraggio in tempo reale — Visualizzazione centralizzata dello stato della replica, dei file sorgente e di destinazione, con i relativi timestamp.

— Visualizzazione centralizzata dello stato della replica, dei file sorgente e di destinazione, con i relativi timestamp. Destinazioni di replica flessibili — Supporto per storage locale, sistemi NAS, condivisioni di rete, servizi cloud e object storage.

— Supporto per storage locale, sistemi NAS, condivisioni di rete, servizi cloud e object storage. Replica automatizzata — Pianificazione flessibile delle attività di replica per ridurre le operazioni manuali e il rischio di errori umani.

— Pianificazione flessibile delle attività di replica per ridurre le operazioni manuali e il rischio di errori umani. Trasferimento dati efficiente — Opzioni di replica incrementale, di replica dell'ultima generazione e di sincronizzazione in tempo reale per ridurre il carico sulla rete.

— Opzioni di replica incrementale, di replica dell'ultima generazione e di sincronizzazione in tempo reale per ridurre il carico sulla rete. Protezione immutabile dei backup — Supporto per Object Lock su AWS S3, Wasabi e Microsoft Azure per proteggere i backup da modifiche o eliminazioni non autorizzate.

— Supporto per Object Lock su AWS S3, Wasabi e Microsoft Azure per proteggere i backup da modifiche o eliminazioni non autorizzate. Sicurezza avanzata — Amministrazione multiutente e autenticazione a due fattori (2FA) per proteggere l'accesso ai dati.

Grazie alla visibilità centralizzata sulle attività di replica e sullo stato delle copie di backup, Actiphy ImageReplicator aiuta gli amministratori a verificare che i dati di ripristino siano protetti, disponibili e pronti all'uso.

Actiphy ImageReplicator è incluso nella piattaforma completa di backup e disaster recovery di Actiphy per ambienti Windows e Linux. Insieme, queste soluzioni aiutano le organizzazioni a rafforzare la propria resilienza informatica, migliorare la preparazione al disaster recovery e proteggere i sistemi critici da ransomware, guasti hardware e calamità naturali.

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