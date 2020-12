Michele Cristoforetti torna con il pop elettronico d'autore del nuovo singolo "Penso"

Nelle sue nuove produzioni Michele Cristoforetti continua a percorrere con sempre maggior convinzione la strada delle contaminazioni fra il pop rock d'autore, che lo contraddistingue come marchio sonoro, e le aperture alla musica elettronica. Ne è testimonianza anche il suo ultimo singolo "Penso" che per il cantautore trentino è chiamato a far da ponte fra quest'anno e un 2021 che nelle sue intenzioni si annuncia quantomai ricco di novità proiettate anche in una dimensione sempre più legata ai live.

Diversi gli spunti che arrivano da testo di "Penso", uscito per l'etichetta milanese Dream Records etichetta a cui è legato da tempo il musicista di Avio: <Mi piace collocare il testo di "Penso" in un momento storico così particolare come il nostro legato ai resoconti e alle cure introspettive. Ora non c'è più nulla di automatico, la routine è stata in qualche modo alterata.Nel testo poi ci sono alcuni riferimenti forti come all'imperialismo e ad un intellettuale unico per l'Italia come Pierpaolo Pasolini che aveva previsto molto di quello che sarebbe accaduto...forse oltre a quello che tutti ci saremmo mai aspettati>

. L'idea del brano si completa nell'inciso di "Penso": <L'inciso, insieme ad un bridge – sottolonea il cantautore - spinge ad un pensiero più pragmatico, alla nostra infanzia ed a questioni antropologiche che non conosciamo affatto ma che allo stesso tempo influenzano la nostra quotidianità>. L'arrangiamento della canzone è stato curato da Tommaso Ermolli che ha tradotto l'esigenza di Michele Cristoforetti di spingersi sempre pià in direzione di qualcosa di più innovativo dal punto di vista musicale senza perdere però la sua identità. Ad accompagnare il lancio di "Penso" anche un nuovo videoclip girato e montato da Oscar Serio con il quale Cristoforetti ha già collaborato nei video legati al brani "Ancora qui" e "Rave Party".

Al fianco di Michele Cristoforetti nella registrazione di "Penso" e nelle immagini del videoclip la band dei Kascade formata nelle sua attuale line up da Francesco Rudari e Alessandro Piva, alle chitarre, Davide Dalle Vedove alla batteria, Michele Rossi al basso e Michele Bargigia alle tastiere.