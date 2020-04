Canzoni da quarantena: la "Percezione reale" dei Cavalieri Erranti diventa un saluto ai nostri lettori

<La percezione reale è quello che sembra mancare in questi momenti dove la realtà risulta capovolta. Siamo costretti a salutarci attraverso un vetro, un telefonino, una maschera>. I Cavalieri Erranti fotografano così il loro presente di musicisti che, come molti di noi, stanno vivendo questo momento durissimo cercando di dare l'aiuto più grande a chi combatte in prima linea e lavora negli ospedali, evitando di uscire dalla loro dimora.

Nelle proprie abitazioni la band trentina formata da Giuliano Bottura, Roberto Marangio, Marco Latino e Marco Olivotto, ai quali si aggiunge in questa occasione la collaborazione di Simone Olivotto, ha descritto in un nuovo pezzo le loro contrastanti emozioni che questo periodo inevitabilmente genera. "Percezione reale", questo il titolo del brano accompagnato da un videclip realizzato proprio come saluto ai lettori dell'Adige, è una sorta di scorcio di una giornata vissuta in casa, dove la paura e la voglia di spingere il pensiero al di là della realtà prende forma in immagini di vita normale. Questo pezzo farà parte del prossimo album di brani inediti dei Cavalieri in uscita nei prossimi mesi. Questo lavoro segue il fortunato progetto "Fiabe Nascoste" da pochi mesi in vendita anche nelle edicole del centro storico di Trento e di Pergine. Si tratta, lo ricordiamo, di una sorta di raccolta delle più belle e rappresentative fiabe del Trentino riscritte in musica con la collaborazione di Gigi Soriani e Mariella Mou.

<Nonostante la quarantena, i nostri progetti non si interrompono - raccontano i Cavalieri Erranti - e appena tutto sarà possibile, e gli animi saranno più sereni, ci dedicheremo alla realizzazione di due videoclip uno dei quali ottenuto come riconoscimento nell'ultima edizione del concorso "Rock Time" nell'amito del quale abbiamo conquistato un ottimo secondo posto e che realizzeremo con il regista Max Bendinelli>. I Cavalieri Erranti si augurano che tutti coloro che li hanno seguiti: <Possano riuscire ad arricchire la propria vita, in queste lunghe e spesso noiose giornate casalinghe, con sogni e progetti da realizzare non appena le porte si riapriranno. Vorremmo che ciascuno curasse ogni particolare con dedizione e amore per sentirsi in questi giorni meno prigionieri perchè, come cantiamo nel verso della nostra canzone "La Dama bianca" crediamo che "La libertà che sta in un cuore la innaffi con l'amore, proibirla la ucciderà">.