Sport...ellate

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Il Dio del Calcio che doveva trasformarsi in uomo, e non ce la fece

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Il Dio del Calcio che doveva trasformarsi in uomo, e non ce la fece
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Con Francesca ha vinto lo sport

Guido Pasqualini
6 luglio 2020
Con Francesca ha vinto lo sport
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Dalla A di Agostini alla Z di Zoeggeler

Guido Pasqualini
15 ottobre 2018
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Quei lamenti di Piangigiani

Guido Pasqualini
13 giugno 2018
Quei lamenti di Piangigiani
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La crisi nera del calcio italiano

Guido Pasqualini
15 novembre 2017
La crisi nera del calcio italiano
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Il fenomeno Aquila Basket non è un miracolo

Guido Pasqualini
5 giugno 2017
Il fenomeno Aquila Basket non è un miracolo
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Le vacanze solandre del presidente De Laurentiis

Guido Pasqualini
11 febbraio 2017
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Olimpiadi in rosa, quante lezioni dalle donne

Guido Pasqualini
17 agosto 2016
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Un miracolo sfiorato Ora ne serve un altro

Guido Pasqualini
19 aprile 2016
Un miracolo sfiorato Ora ne serve un altro
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Non si spala più Il calcio si ferma

Guido Pasqualini
7 marzo 2016
Non si spala più Il calcio si ferma
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