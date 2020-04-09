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Selfie di carta

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L'Odissea, un "epico" ritorno a casa da riscoprire anche in questi giorni

L'Odissea, un \"epico\" ritorno a casa da riscoprire anche in questi giorni
L'Odissea, un \"epico\" ritorno a casa da riscoprire anche in questi giorni
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Ritornare in un bar, con i libri: oggi apre quello "delle grandi speranze"

Leonardo Pontalti
9 aprile 2020
Ritornare in un bar, con i libri: oggi apre quello \"delle grandi speranze\"
Ritornare in un bar, con i libri: oggi apre quello \"delle grandi speranze\"
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Il tempo non manca: è il periodo giusto per buttarsi anche su un "mattone"

Leonardo Pontalti
8 aprile 2020
Il tempo non manca: è il periodo giusto per buttarsi anche su un \"mattone\"
Il tempo non manca: è il periodo giusto per buttarsi anche su un \"mattone\"
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Essere parte di una comunità e cercare il proprio posto nel mondo

Leonardo Pontalti
30 marzo 2020
Essere parte di una comunità e cercare il proprio posto nel mondo
Essere parte di una comunità e cercare il proprio posto nel mondo
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Quando fantasia e pessimismo si uniscono dentro un romanzo

Leonardo Pontalti
28 marzo 2020
Quando fantasia e pessimismo si uniscono dentro un romanzo
Quando fantasia e pessimismo si uniscono dentro un romanzo
Selfie di carta

Quando i romanzi sono premonitori: le parole prima dei periodi più bui

Leonardo Pontalti
25 marzo 2020
Quando i romanzi sono premonitori: le parole prima dei periodi più bui
Quando i romanzi sono premonitori: le parole prima dei periodi più bui
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Spazio ad un classico di strategia con l'auspicio di vincere questa "guerra"

Leonardo Pontalti
24 marzo 2020
Spazio ad un classico di strategia con l'auspicio di vincere questa \"guerra\"
Spazio ad un classico di strategia con l'auspicio di vincere questa \"guerra\"
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Correre non è raccomandabile? Meglio farlo attraverso un libro

Leonardo Pontalti
23 marzo 2020
Correre non è raccomandabile? Meglio farlo attraverso un libro
Correre non è raccomandabile? Meglio farlo attraverso un libro
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Domenica, giorno di libri illustrati E stavolta anche per una buona causa

Leonardo Pontalti
22 marzo 2020
Domenica, giorno di libri illustrati E stavolta anche per una buona causa
Domenica, giorno di libri illustrati E stavolta anche per una buona causa
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La forza del dialogo e del confronto per combattere l'apatia

Leonardo Pontalti
21 marzo 2020
La forza del dialogo e del confronto per combattere l'apatia
La forza del dialogo e del confronto per combattere l'apatia
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