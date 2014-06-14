Net-uno
Per l'orso problematico la Provincia aveva fatto da sola ed è stata investita dai virulenti attacchi di decine di associazioni animaliste. Il Comune di Trento, alle prese con una folta colonia di conigli problematici insediatasi all'interno del cimitero monumentale, si è invece preventivamente accordato con gli animalisti della Lav pianificando con loro l'intervento di rimozione degli animali. Con tutto il rispetto per le sensibilità ambientaliste vien da chiedersi se non era sufficiente il parere di un veterinario esperto o di una figura comunque “super partes”. O si finirà per dover chiedere il permesso preventivo anche per colpire la processionaria o combattere la zanzara tigre?