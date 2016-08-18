L'elettore

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Se la NBA si ferma una lezione per tutti

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Il piccolo Omran ci mostra l'orrore

Paolo Micheletto
18 agosto 2016
Il piccolo Omran ci mostra l'orrore
Il piccolo Omran ci mostra l'orrore
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Referendum, vincono i no. Ma il Trentino è già cambiato

Paolo Micheletto
23 maggio 2016
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Sul taglio delle indennità un'altra legge inutile

Paolo Micheletto
19 maggio 2016
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Regione Veneto, si farà il referendum per l'autonomia

Paolo Micheletto
2 maggio 2016
Regione Veneto, si farà il referendum per l'autonomia
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Il Primo maggio e i sindacati che chiedono meno lavoro (la domenica)

Paolo Micheletto
30 aprile 2016
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Referendum, Renzi ha vinto solo il primo test del 2016

Paolo Micheletto
19 aprile 2016
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Barriera al Brennero, la minaccia quotidiana

Paolo Micheletto
8 aprile 2016
Barriera al Brennero, la minaccia quotidiana
Barriera al Brennero, la minaccia quotidiana
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Le nonne di Lesbo e il premio Nobel

Paolo Micheletto
4 aprile 2016
Le nonne di Lesbo e il premio Nobel
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Primarie: passano i nomi di Renzi ma l'impresa di Roma resta un miracolo

Paolo Micheletto
7 marzo 2016
Primarie: passano i nomi di Renzi ma l'impresa di Roma resta un miracolo
Primarie: passano i nomi di Renzi ma l'impresa di Roma resta un miracolo
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