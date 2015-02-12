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Un po' più Mozart, un po' meno Corano

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Cuori matti, bypass e telepass: passerà

Paolo Ghezzi
12 febbraio 2015
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La monotonia soft-erotica dei testi sanremesi

Paolo Ghezzi
11 febbraio 2015
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AmorAmoreAmor: perle

Paolo Ghezzi
10 febbraio 2015
AmorAmoreAmor: perle
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Trenta pensa che le donne non illuminano

Paolo Ghezzi
20 gennaio 2015
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Greta e Vanessa: il prezzo della vita

Paolo Ghezzi
16 gennaio 2015
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Quanno chiove

Paolo Ghezzi
5 gennaio 2015
Quanno chiove
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Ecco l'Internazionale di Bergoglio

Paolo Ghezzi
4 gennaio 2015
Ecco l'Internazionale di Bergoglio
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Sbilanciamoci

Paolo Ghezzi
2 gennaio 2015
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Lontananze

Paolo Ghezzi
17 dicembre 2014
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