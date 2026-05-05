La cronaca fatica a credere che la realtà possa superare la fantasia umana e che dietro la tragedia del figlicidio di Catanzaro ci sia il dolore nascosto e infinito della solitudine di una madre e la mancanza di una rete sociale di sostegno. Allora ti dice che è stato il raptus estremo e improvviso di una donna. Che ha compiuto il gesto di uccidersi insieme con i suoi tre figli. Lo credi incapace il materno, di progettare un gesto così devastante. Invece può accadere che il disagio della mente covato a lungo, diventi una sofferenza tenuta dentro per anni senza che nessuno la intercetti.



Una volta di più va detto che il raptus non esiste e ogni gesto umano, anche il più indicibile, ha una storia e un progetto. Attraversa il tempo dove si accumula la fatica del vivere che intrappola il pensiero in una ragnatela inesorabile di sconfitta e inutilità, ovvero una condizione di solitudine profonda che sconfigge l’amore, anche quello materno, dalla nostra cultura posto alla sommità dei compiti di una madre.



Non è la giustificazione del male ma la necessità di narrare una storia diversa fatta di fatica e isolamento sia materiale che psicologico, che attraversa la quotidianità e rimane non intercettata dalla comunità di riferimento, tantomeno dalla società distratta e indifferente che abbiamo costruito. Perché in molte occasioni e soprattutto dopo la nascita di un figlio, una madre la pensiamo al culmine della gioia, presa dall’amore sconfinato e dalla dedizione totale al proprio piccolo. Ci sfugge invece, nella gran parte, lo stress del parto e del periodo che segue, l’impegno emotivo e relazionale per il cambiamento vissuto, il carico mentale che grava sulla madre in particolare nel primo anno di vita del bambino, ma non solo.



È per questo che il primo mercoledì di maggio di ogni anno è stato dedicato alla Giornata Mondiale della Salute Mentale Materna. Quasi a dire che è compito di tutta la società occuparsi di questo tema, anzi cercare di riconoscere anticipatamente il possibile disagio di una madre e aiutarla ad affrontare la sua quotidianità. Perché pensare alla sua salute psicologica di una madre vuol dire anche occuparsi di quella del bambino.



Da tempo è noto il disagio del dopo-parto, il calo dell’umore e la stanchezza frequente che sono una dimensione comune per ogni madre. Secondo l’OMS una donna su 5 soffre di questo disagio solitamente transitorio. Ma poi, e con sempre maggiore frequenza, vi è una condizione più complessa che dura nel tempo, fatta di persistente irritabilità, calo costante dell’umore unito a pensieri negativi, sentimenti di colpa e inadeguatezza inconfessati e sottovalutati nell’ambito di vita familiare.



A quel punto la solitudine diventa una palude insidiosa e distruttiva che chiede alle madri e ai partner di non pensare di farcela da soli. Serve con urgenza invece, chiedere un aiuto professionale senza il timore di essere giudicati. E serve anche una rete sociale di servizi capace di sostenere e riconoscere il disagio psicologico e mentale in questa fase delicata della vita.



Giuseppe Maiolo Psicoanalista Università di Trento