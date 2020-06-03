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Cibo e Salute

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Il coronavirus e il senso del gusto

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Cibo e Salute

I disturbi dell'alimentazione

Michele Pizzinini
3 giugno 2020
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Ecco perché lo stress fa ingrassare

Michele Pizzinini
27 maggio 2020
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La dieta per perdere peso dopo la quarantena in casa: i consigli del dottor Pizzinini

Michele Pizzinini
12 maggio 2020
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Cibo e Salute

Ma quanti sono gli immunizzati?

Michele Pizzinini
5 maggio 2020
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Probiotici: kefir, yogurt e crauti

Michele Pizzinini
30 aprile 2020
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Alimentazione e sistema immunitario

Michele Pizzinini
22 aprile 2020
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Così si difende il nostro organismo

Michele Pizzinini
16 aprile 2020
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Cosa succede alle cellule infettate

Michele Pizzinini
15 aprile 2020
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Anch'io ho avuto il Covid e sono stato in ospedale

Michele Pizzinini
7 aprile 2020
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