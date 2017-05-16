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Caraibico

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Festa della mamma senza la mamma

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La pioggia di Haiti

Federico Uez
16 maggio 2017
La pioggia di Haiti
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Aquiloni e sorrisi

Federico Uez
8 maggio 2017
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Tra spiriti, feste e cimiteri

Federico Uez
10 aprile 2017
Tra spiriti, feste e cimiteri
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La cultura è in trasformazione

Impact Hub Trentino
3 aprile 2017
La cultura è in trasformazione
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Normalità è cambiamento, è forza.

Federico Uez
27 marzo 2017
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L'importanza della normalità

Federico Uez
20 marzo 2017
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Per strada, a Port au Prince

Federico Uez
13 marzo 2017
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«Questo gioco si chiama alba»

Federico Uez
3 marzo 2017
«Questo gioco si chiama alba»
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D. e quella voce troppo roca

Federico Uez
20 febbraio 2017
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