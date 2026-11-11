Il tempo e il modo in cui scegliamo di attraversarlo: è questo il tema del terzo album della cantautrice trentina Caterina Cropelli. Un lavoro che uscirà il 19 novembre per l’etichetta Fiabamusic con Distribuzione Wea/Ada Music.

“Tre passi indietro” viene annunciato come un album corale di 11 canzoni (10 + 1 bonus track) scritte e composte da Caterina, con molte collaborazioni: Gio Evan e Mirkoeilcane sul versante autoriale, mezzocammello, Airo & Nobu, Alessandro Galdieri, Tommaso Sgarbi, Clemente Ferrari sotto il profilo produttivo.

Nelle nuove canzoni Caterina racconta una generazione costantemente forzata ad andare avanti, a correre e rincorrere ideali di perfezione, a mostrarsi nel tentativo di essere all’altezza. In queste canzoni l’artista compie quasi il gesto opposto: si ferma. Fa tre passi indietro osservando ciò che le è successo ; gli amori iniziati e quelli finiti, le paure, le aspettative, le giornate storte, i ricordi dell’infanzia, una bicicletta, un corso di sci, una domenica sotto le coperte, un libro ancora da leggere; frammenti di vita vissuta e da vivere.