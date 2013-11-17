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Articolo 21

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Il silenzio ambiguo degli intellettuali. La vicenda Esposito e la violenza

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Maledetti giornalisti, fotografi maledetti

Fabrizio Franchi
17 novembre 2013
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Articolo 21

Con il voto palese violato il diritto e il Parlamento

Fabrizio Franchi
30 ottobre 2013
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Il crepuscolo di Berlusconi, senza più armi di ricatto

Fabrizio Franchi
2 ottobre 2013
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Il viale del tramonto del fu Cavaliere

Fabrizio Franchi
2 agosto 2013
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Il paradosso del Pd: vincere le provinciali per fare governare Rossi (e il Patt)

Fabrizio Franchi
14 luglio 2013
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I grillini: se abbiamo perso la colpa è dei media

Fabrizio Franchi
28 maggio 2013
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Ecco dove porta il clima di odio

Fabrizio Franchi
28 aprile 2013
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Pd a pezzi, il vincitore è Berlusconi

Fabrizio Franchi
20 aprile 2013
Articolo 21

Quirinale, la politica uccisa dal livore

Fabrizio Franchi
19 aprile 2013
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