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Annunciamolo sui tetti

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La cura al posto del dominio

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Un incontro sorprendente e curioso

Giancarlo Bregantini
27 maggio 2019
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Il futuro del Paese è nella vivibilità

Giancarlo Bregantini
19 maggio 2019
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Recuperiamo il senso delle comunità

Giancarlo Bregantini
5 maggio 2019
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Per una vera Pasqua di resurrezione

Giancarlo Bregantini
21 aprile 2019
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I giovani e il coraggio di essere diversi

Giancarlo Bregantini
8 aprile 2019
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Legittima difesa: non c'è fiducia nell'altro

Giancarlo Bregantini
1 aprile 2019
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Greta e il volto giovane del mondo

Giancarlo Bregantini
17 marzo 2019
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Guardiamo a ciò che nella vita ha valore

Giancarlo Bregantini
11 marzo 2019
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Condividiamo con i poveri i nostri beni materiali

Giancarlo Bregantini
4 marzo 2019
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