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Vincenzo Passerini
Vincenzo Passerini
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Vincenzo Passerini ha svolto la professione di bibliotecario. Alla fine degli anni ’70 è tra i fondatori, a Roma, della associazione di cultura politica Rosa Bianca, di ispirazione cattolico-democratica, e nell’81, a Trento, della rivista Il Margine. Con il movimento La Rete, di cui è componente del comitato nazionale, viene eletto nel Consiglio regionale del Trentino- Alto Adige nel 1993. È rieletto nel 1998 (lista PdS-Rete-Solidarietà). È assessore provinciale all’Istruzione dal 1996 al 1997, e presidente del Forum trentino per la pace dal ’98 al 2003. Dopo aver lasciato la politica vive un anno a Dublino. Nel 2006 è tra i fondatori, e quindi direttore editoriale, della casa editrice Il Margine. Dal 2011 al 2014 è presidente della cooperativa Punto d’Incontro, fondata da don Dante Clauser, che a Trento accoglie le persone senza dimora.
Testimoni / 1

Oscar Romero, sconvolto, cambiò vita

Storia dell'arcivescovo di El Salvador ucciso mentre celebrava la messa. Perché nelle omelie chiedeva che i soldati ascoltassero la loro coscienza e disubbidissero al potere che gli imponeva di trucidare i campesinos

Vincenzo Passerini
6 giugno 2022
TESTIMONI / 11

Caponnetto, esile uomo d'acciaio

Quando uccisero Chinnici, lui si offrì, a 63 anni, di prendere il suo posto come procuratore capo a Palermo. E coordinò il pool antimafia di Falcone e Borsellino

Vincenzo Passerini
3 maggio 2020
Caponnetto, esile uomo d'acciaio
Caponnetto, esile uomo d'acciaio
TESTIMONI / 3

"Restiamo umani" disse Vittorio Arrigoni

Andò "dove c'era sempre qualcosa per cui valeva la pena sudare sangue". Lottò per la fraternità e la giustizia e per la pace. E fu sequestrato e ucciso da un gruppo di fondamentalisti islamici.

Vincenzo Passerini
30 aprile 2020
\"Restiamo umani\" disse Vittorio Arrigoni
\"Restiamo umani\" disse Vittorio Arrigoni
TESTIMONI / 4

La lezione di Madre Teresa

«Non cercate grandi cose, fate soltanto piccole cose con grande amore», diceva. E poi: «Dobbiamo rispondere immediatamente alle esigenze del momento»

Vincenzo Passerini
30 aprile 2020
La lezione di Madre Teresa
La lezione di Madre Teresa
TESTIMONI / 5

Saro-Wiwa ha sconfitto l'impunità

La Shell viene portata in tribunale per complicità nell’assassinio di Ken da un centro per i diritti umani di New York. Al processo, nel giugno 2019, patteggia per 15,5 milioni di dollari. Non per ammissione, ma per pacificazione, dice. Ma Ken Saro-Wiwa ha vinto. Ha battuto l'impunità delle multinazionali. 

Vincenzo Passerini
30 aprile 2020
Saro-Wiwa ha sconfitto l'impunità
Saro-Wiwa ha sconfitto l'impunità
TESTIMONI / 6

Olga Villa, medico coraggioso

Una storia semplice, di una donna minuta, riservata e tenace. Una donna che ci aiuta ancor oggi a focalizzare la centralità dell'attività di un medico che in quest'epoca del coronavirus ci appare centrale. Una storia che dedichiamo ai medici vittime in prima linea come la dottoressa Gaetana Trimarchi

Vincenzo Passerini
30 aprile 2020
Olga Villa, medico coraggioso
Olga Villa, medico coraggioso
TESTIMONI / 7

Florenskij, la "resistenza" dentro il gulag

Matematico, fisico, ingegnere elettrotecnico, teologo, filosofo, sacerdote della Chiesa ortodossa, sposato, cinque figli: il regime comunista lo usa come scienziato e lui non smette di mettere l'abito talare. E viene condannato a morte e fucilato

Vincenzo Passerini
30 aprile 2020
Florenskij, la \"resistenza\" dentro il gulag
Florenskij, la \"resistenza\" dentro il gulag
TESTIMONI / 8

Tina Merlin, voce della denuncia sul Vajont

La giornalista indicò i rischi: nessuno l'ascoltò. Poi, arrivò la catastrofe...

Vincenzo Passerini
30 aprile 2020
Tina Merlin, voce della denuncia sul Vajont
Tina Merlin, voce della denuncia sul Vajont
TESTIMONI / 10

Edith Stein, il sacrificio per il popolo

Chiese al Papa di fermare il nazismo. Non fu ascoltata. Morì nel lager di Auschwitz nel 1942. E' la patrona d'Europa

Vincenzo Passerini
30 aprile 2020
Edith Stein, il sacrificio per il popolo
Edith Stein, il sacrificio per il popolo
Testimoni / 2

Eglantyne Jebb salva i figli dei nemici

La storia della fondatrice di "Save the children" che reagì alle terribili "conseguenze economiche della pace" che facevano morire di fame i più piccoli

Vincenzo Passerini
2 aprile 2020
Eglantyne Jebb salva i figli dei nemici
Eglantyne Jebb salva i figli dei nemici