Oscar Romero, sconvolto, cambiò vita

Storia dell'arcivescovo di El Salvador ucciso mentre celebrava la messa. Perché nelle omelie chiedeva che i soldati ascoltassero la loro coscienza e disubbidissero al potere che gli imponeva di trucidare i campesinos
La Shell viene portata in tribunale per complicità nell’assassinio di Ken da un centro per i diritti umani di New York. Al processo, nel giugno 2019, patteggia per 15,5 milioni di dollari. Non per ammissione, ma per pacificazione, dice. Ma Ken Saro-Wiwa ha vinto. Ha battuto l'impunità delle multinazionali.
Una storia semplice, di una donna minuta, riservata e tenace. Una donna che ci aiuta ancor oggi a focalizzare la centralità dell'attività di un medico che in quest'epoca del coronavirus ci appare centrale. Una storia che dedichiamo ai medici vittime in prima linea come la dottoressa Gaetana Trimarchi
Matematico, fisico, ingegnere elettrotecnico, teologo, filosofo, sacerdote della Chiesa ortodossa, sposato, cinque figli: il regime comunista lo usa come scienziato e lui non smette di mettere l'abito talare. E viene condannato a morte e fucilato