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TRACCE DI OGGI ovvero indicazioni per orientarsi nei servizi di cura e benessere; DI IERI per raccogliere e condividere memorie individuali e collettive; DI DOMANI per provare a costruire un buon futuro per se stessi e per gli altri. Salute, movimento, spiritualità, alimentazione, assistenza, risparmio, nuove tecnologie, tempo libero e storie di vita nell'iniziativa editoriale del Gruppo L'Adige con il consorzio della cooperazione sociale Con.Solida dedicata agli over 60. L'inserto bimestrale del quotidiano e l'appuntamento settimanale su Radio Dolomiti sono ora anche un blog.
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Tracce N° 4 16 dicembre 2015

Tracce
21 dicembre 2015
Tracce N° 4 16 dicembre 2015
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21 dicembre 2015
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21 dicembre 2015
Tracce N° 4 16 dicembre 2015
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Tracce N° 2 - 18 Agosto 2015

L’amministratore di sostegno
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16 novembre 2015
Tracce N° 2 - 18 Agosto 2015
Tracce N° 2 - 18 Agosto 2015
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29 settembre 2015
tracce N° 2 - 18 Agosto 2015
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Tracce N° 2 - 18 Agosto 2015

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23 settembre 2015
Tracce N° 2 - 18 Agosto 2015
Tracce N° 2 - 18 Agosto 2015
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Salute: cos’è e da chi dipende?

Tracce
14 settembre 2015
Salute: cos’è e da chi dipende?
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Sentire bene, per sentirsi bene

Tracce
7 settembre 2015
Sentire bene, per sentirsi bene
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Innamorarsi alla mia età

Tracce
31 agosto 2015
Innamorarsi alla mia età
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Nuovi criteri icef per l’assistenza domiciliare

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20 agosto 2015
Nuovi criteri icef per l’assistenza domiciliare
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