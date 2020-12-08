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Sandra Tafner
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Cose così

Noi, incapaci di stupirci

Noi, incapaci di stupirci
Sandra Tafner
8 dicembre 2020
Cose così

La speranza non si abolisce

La speranza non si abolisce
Sandra Tafner
19 ottobre 2020
Cose così

Se l'umanità ritrovasse un po' di saggezza

Sandra Tafner
23 giugno 2020
Cose così

Senza la scuola si sta peggio

Senza la scuola si sta peggio
Sandra Tafner
1 giugno 2020
Cose così

Sperare in una vita migliore di prima

Sperare in una vita migliore di prima
Sandra Tafner
25 maggio 2020
Cose così

I "senza mascherina" e Renzi, gli spavaldi

I "senza mascherina" e Renzi, gli spavaldi
Sandra Tafner
5 maggio 2020
I \"senza mascherina\" e Renzi, gli spavaldi
I \"senza mascherina\" e Renzi, gli spavaldi
Cose così

Gli anziani non si faranno rottamare

Gli anziani non si faranno rottamare
Sandra Tafner
28 aprile 2020
Gli anziani non si faranno rottamare
Gli anziani non si faranno rottamare
Cose così

Oltre ai divieti serve tanta chiarezza

Oltre ai divieti serve tanta chiarezza
Sandra Tafner
20 aprile 2020
Cose così

Il conforto offerto dai piccoli negozi

Il conforto offerto dai piccoli negozi
Sandra Tafner
7 aprile 2020
Cose così

Disorientati dal troppo tempo libero

Disorientati dal troppo tempo libero
Sandra Tafner
31 marzo 2020