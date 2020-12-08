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Sandra Tafner
Cose così
Noi, incapaci di stupirci
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Sandra Tafner
8 dicembre 2020
Cose così
La speranza non si abolisce
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Sandra Tafner
19 ottobre 2020
Cose così
Se l'umanità ritrovasse un po' di saggezza
Sandra Tafner
23 giugno 2020
Cose così
Senza la scuola si sta peggio
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Sandra Tafner
1 giugno 2020
Cose così
Sperare in una vita migliore di prima
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Sandra Tafner
25 maggio 2020
Cose così
I "senza mascherina" e Renzi, gli spavaldi
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Sandra Tafner
5 maggio 2020
Cose così
Gli anziani non si faranno rottamare
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Sandra Tafner
28 aprile 2020
Cose così
Oltre ai divieti serve tanta chiarezza
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Sandra Tafner
20 aprile 2020
Cose così
Il conforto offerto dai piccoli negozi
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Sandra Tafner
7 aprile 2020
Cose così
Disorientati dal troppo tempo libero
Disorientati dal troppo tempo libero
Sandra Tafner
31 marzo 2020
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