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Open Wet Lab
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Open Wet Lab è un’associazione di giovani biotecnologi e appassionati di scienza. Con sede al MUSE, Open Wet Lab è anche un laboratorio a porte aperte. Vi racconteranno il mondo delle biotecnologie, della biologia e della chimica
La buona scienza

Il Brexit contro la Scienza, la Scienza contro il Brexit

Il Brexit contro la Scienza, la Scienza contro il Brexit
Open Wet Lab
6 luglio 2016
Il Brexit contro la Scienza, la Scienza contro il Brexit
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La buona scienza

CRISPR ci aiuterà a combattere il cancro?

CRISPR ci aiuterà a combattere il cancro?
Open Wet Lab
28 giugno 2016
CRISPR ci aiuterà a combattere il cancro?
CRISPR ci aiuterà a combattere il cancro?
La buona scienza

Crispr, l'ultima parte della storia

Crispr, l'ultima parte della storia
Open Wet Lab
16 giugno 2016
Crispr, l'ultima parte della storia
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La buona scienza

Una rivoluzione partita dai microbi

Una rivoluzione partita dai microbi
Open Wet Lab
24 maggio 2016
Una rivoluzione partita dai microbi
Una rivoluzione partita dai microbi
La buona scienza

La nuova frontiera dell'editing del genoma: CRISPR

La nuova frontiera dell'editing del genoma: CRISPR
Open Wet Lab
10 maggio 2016
La nuova frontiera dell'editing del genoma: CRISPR
La nuova frontiera dell'editing del genoma: CRISPR
La buona scienza

Olio di palma e salute: eccessive incriminazioni o reale pericolo?

Olio di palma e salute: eccessive incriminazioni o reale pericolo?
Open Wet Lab
3 maggio 2016
La buona scienza

Olio di palma: preziosa materia prima o nemico da temere?

Olio di palma: preziosa materia prima o nemico da temere?
Open Wet Lab
26 aprile 2016
Olio di palma: preziosa materia prima o nemico da temere?
Olio di palma: preziosa materia prima o nemico da temere?
La buona scienza

In Brasile nascono i bambini con la testa piccola: l’emergenza Zika

Brasile, emergenza Zika
Open Wet Lab
3 marzo 2016
In Brasile nascono i bambini con la testa piccola: l’emergenza Zika
In Brasile nascono i bambini con la testa piccola: l’emergenza Zika
La buona scienza

Attenta Scienza – Part 2

Attenta Scienza – Part 2
Open Wet Lab
25 febbraio 2016
Attenta Scienza – Part 2
Attenta Scienza – Part 2
La buona scienza

Attenta Scienza! – PARTE 1

Attenta Scienza! – PARTE 1
Open Wet Lab
24 febbraio 2016
Attenta Scienza! – PARTE 1
Attenta Scienza! – PARTE 1