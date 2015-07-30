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Montura Iceberg Challenge
Federico, Mattia, Benjamin, Alice, Ralf, Graziano e Luca: sette trentini e la loro avventura in Groenlandia per scalare un iceberg e per realizzare un film ("Between Heaven and Ice"), che uscirà nella primavera 2016. Il sito ufficiale: monturaicebergchallenge.com
A caccia dell'iceberg
Un piccolo assaggio di Groenlandia in attesa del nostro film
8 minuti di Groenlandia...
Montura Iceberg Challenge
30 luglio 2015
A caccia dell'iceberg
È già tempo di tornare, ma prima...
È già tempo di tornare, ma prima...
Montura Iceberg Challenge
25 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Abbiamo conquistato il Castello di Ghiaccio
Missione compiuta!
Montura Iceberg Challenge
22 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Sopra il fiordo, in mezzo ai bambini
Sopra il fiordo, in mezzo ai bambini
Montura Iceberg Challenge
19 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Gli iceberg ma anche le porte sempre aperte
Montura Iceberg Challenge
16 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Una waterline in Groenlandia
Una waterline in Groenlandia
Montura Iceberg Challenge
15 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Groenlandia, è già amore
I ragazzi sono alla Casetta Rossa
Montura Iceberg Challenge
14 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Prima tappa: Islanda
Reykjavík, non c'è giorno e non c'è notte
Montura Iceberg Challenge
12 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Pronti, attenti... via!
Giovedì via alla spedizione in Groenlandia
Montura Iceberg Challenge
10 giugno 2015
A caccia dell'iceberg
Alla scoperta della Groenlandia
Alla scoperta della Groenlandia
Montura Iceberg Challenge
5 giugno 2015
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