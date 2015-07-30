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Montura Iceberg Challenge
Montura Iceberg Challenge
Montura Iceberg Challenge
Federico, Mattia, Benjamin, Alice, Ralf, Graziano e Luca: sette trentini e la loro avventura in Groenlandia per scalare un iceberg e per realizzare un film ("Between Heaven and Ice"), che uscirà nella primavera 2016. Il sito ufficiale: monturaicebergchallenge.com
A caccia dell'iceberg

Un piccolo assaggio di Groenlandia in attesa del nostro film

8 minuti di Groenlandia...
Montura Iceberg Challenge
30 luglio 2015
Un piccolo assaggio di Groenlandia in attesa del nostro film
Un piccolo assaggio di Groenlandia in attesa del nostro film
A caccia dell'iceberg

È già tempo di tornare, ma prima...

È già tempo di tornare, ma prima...
Montura Iceberg Challenge
25 giugno 2015
A caccia dell'iceberg

Abbiamo conquistato il Castello di Ghiaccio

Missione compiuta!
Montura Iceberg Challenge
22 giugno 2015
Abbiamo conquistato il Castello di Ghiaccio
Abbiamo conquistato il Castello di Ghiaccio
A caccia dell'iceberg

Sopra il fiordo, in mezzo ai bambini

Sopra il fiordo, in mezzo ai bambini
Montura Iceberg Challenge
19 giugno 2015
Sopra il fiordo, in mezzo ai bambini
Sopra il fiordo, in mezzo ai bambini
A caccia dell'iceberg

Gli iceberg ma anche le porte sempre aperte

Montura Iceberg Challenge
16 giugno 2015
Gli iceberg ma anche le porte sempre aperte
Gli iceberg ma anche le porte sempre aperte
A caccia dell'iceberg

Una waterline in Groenlandia

Una waterline in Groenlandia
Montura Iceberg Challenge
15 giugno 2015
Una waterline in Groenlandia
Una waterline in Groenlandia
A caccia dell'iceberg

Groenlandia, è già amore

I ragazzi sono alla Casetta Rossa
Montura Iceberg Challenge
14 giugno 2015
Groenlandia, è già amore
Groenlandia, è già amore
A caccia dell'iceberg

Prima tappa: Islanda

Reykjavík, non c'è giorno e non c'è notte
Montura Iceberg Challenge
12 giugno 2015
Prima tappa: Islanda
Prima tappa: Islanda
A caccia dell'iceberg

Pronti, attenti... via!

Giovedì via alla spedizione in Groenlandia
Montura Iceberg Challenge
10 giugno 2015
Pronti, attenti... via!
Pronti, attenti... via!
A caccia dell'iceberg

Alla scoperta della Groenlandia

Alla scoperta della Groenlandia
Montura Iceberg Challenge
5 giugno 2015
Alla scoperta della Groenlandia
Alla scoperta della Groenlandia