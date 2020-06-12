MeteoInfotraffico
Social media
MeteoInfotraffico
Michele Pizzinini
Michele Pizzinini
Michele Pizzinini
Dietologo e specialista in Scienze alimentari
Cibo e Salute

Il coronavirus e il senso del gusto

Il coronavirus e il senso del gusto
Michele Pizzinini
12 giugno 2020
Il coronavirus e il senso del gusto
Il coronavirus e il senso del gusto
Cibo e Salute

I disturbi dell'alimentazione

Michele Pizzinini
3 giugno 2020
Cibo e Salute

Ecco perché lo stress fa ingrassare

Ecco perché lo stress fa ingrassare
Michele Pizzinini
27 maggio 2020
Ecco perché lo stress fa ingrassare
Ecco perché lo stress fa ingrassare
Cibo e Salute

La dieta per perdere peso dopo la quarantena in casa: i consigli del dottor Pizzinini

Michele Pizzinini
12 maggio 2020
La dieta per perdere peso dopo la quarantena in casa: i consigli del dottor Pizzinini
La dieta per perdere peso dopo la quarantena in casa: i consigli del dottor Pizzinini
Cibo e Salute

Ma quanti sono gli immunizzati?

Ma quanti sono gli immunizzati?
Michele Pizzinini
5 maggio 2020
Ma quanti sono gli immunizzati?
Ma quanti sono gli immunizzati?
Cibo e Salute

Probiotici: kefir, yogurt e crauti

Probiotici: kefir, yogurt e crauti
Michele Pizzinini
30 aprile 2020
Cibo e Salute

Alimentazione e sistema immunitario

Alimentazione e sistema immunitario
Michele Pizzinini
22 aprile 2020
Cibo e Salute

Così si difende il nostro organismo

Così si difende il nostro organismo
Michele Pizzinini
16 aprile 2020
Cibo e Salute

Cosa succede alle cellule infettate

Cosa succede alle cellule infettate
Michele Pizzinini
15 aprile 2020
Cibo e Salute

Anch'io ho avuto il Covid e sono stato in ospedale

Michele Pizzinini
7 aprile 2020
Anch'io ho avuto il Covid e sono stato in ospedale
Anch'io ho avuto il Covid e sono stato in ospedale