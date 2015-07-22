MeteoInfotraffico
Social media
MeteoInfotraffico
Michele Corti
Michele Corti
Michele Corti
Michele Corti, milanese ma legato alla montagna da ascendenze famigliari e precoci frequentazioni è docente, non poteva essere diversamente, di zootecnia... di montagna presso l’Università di Milano (corso di laurea sulla... montagna). Ha fondato diverse associazioni legate alla promozione e alla valorizzazione delle attività agropastorali e delle culture alpine. Dal 2008 gestisce il sito www.ruralpini.it più diversi blog. Autore di volumi in tema di alpeggi, sistemi di allevamento alpini, razze, formaggi. In particolare «I ribelli del bitto. Quando una tradizione casearia diventa eversiva», Slow Food editore, Bra, 2011. «La civiltà dei bergamini. Un’eredità misconosciuta. La tribù lombarda dei malghesi tra montagna e pianura tra quattordicesimo e ventesimo secolo», Centro studi Valle Imagna, Sant’Omobono (Bg).
Opinione ruralpina

Non è l’orso il nemico, ma chi lo usa

Non è l’orso il nemico, ma chi lo usa
Michele Corti
22 luglio 2015
Opinione ruralpina

L'animalismo radicale minaccia i nostri valori

L'animalismo radicale minaccia i nostri valori
Michele Corti
30 giugno 2015
Opinione ruralpina

Campanelli anti-orso? Aumentano i pericoli

Campanelli anti-orso? Aumentano i pericoli
Michele Corti
22 giugno 2015
Opinione ruralpina

Il trentino non deve andare nel bosco di sera: c'è l'orso!

Il trentino non deve andare nel bosco di sera: c'è l'orso!
Michele Corti
3 giugno 2015
Opinione ruralpina

Pesticidi, un problema sempre più politico

Pesticidi, un problema sempre più politico
Michele Corti
20 febbraio 2015
Opinione ruralpina

Biomasse, incentivi e speculazione

Michele Corti
22 gennaio 2015
Opinione ruralpina

Il caso Daniza: animale sacralizzato, uomo animalizzato

Michele Corti
2 gennaio 2015
Il caso Daniza: animale sacralizzato, uomo animalizzato
Il caso Daniza: animale sacralizzato, uomo animalizzato