MeteoInfotraffico
Social media
MeteoInfotraffico
Maurizia Scaletti
Maurizia Scaletti
Maurizia Scaletti
Esperta di comunicazione e processi di apprendimento, facilitatrice di percorsi di crescita personale e di cambiamento verso il benessere (a 360°, qualunque sia il significato che attribuite a questa parola). È ideatrice e conduttrice con Francesca Baraldi di Food Style - Il sapore del sapere, programma tv di Rttr
Cioccolata alla riscossa

Le erbe spontanee: gusto e salute

Le erbe spontanee, il gusto e la salute
Francesca Baraldi
14 maggio 2016
Le erbe spontanee: gusto e salute
Le erbe spontanee: gusto e salute
Cioccolata alla riscossa

Smettiamo di parlare di calorie, parliamo di nutrienti!

Smettiamo di parlare di calorie, parliamo di nutrienti!
Francesca Baraldi
18 aprile 2016
Cioccolata alla riscossa

Le uova di Pasqua

Le uova di Pasqua
Francesca Baraldi
25 marzo 2016
Le uova di Pasqua
Le uova di Pasqua
Cioccolata alla riscossa

Ah, quel tortel de patate!

Ah, quel tortel de patate!
Francesca Baraldi
9 marzo 2016
Cioccolata alla riscossa

Gli alimenti funzionali: cosa sono?

Gli alimenti funzionali: cosa sono?
Francesca Baraldi
24 febbraio 2016
Gli alimenti funzionali: cosa sono?
Gli alimenti funzionali: cosa sono?
Cioccolata alla riscossa

Quinoa: il cibo degli Inca

Quinoa: il cibo degli Inca
Francesca Baraldi
1 febbraio 2016
Cioccolata alla riscossa

I cavoli a merenda

I cavoli a merenda
Francesca Baraldi
18 gennaio 2016
I cavoli a merenda
I cavoli a merenda
Cioccolata alla riscossa

Si può sopravvivere ai pranzi ed ai cenoni delle festività?

Francesca Baraldi
31 dicembre 2015
Si può sopravvivere ai pranzi ed ai cenoni delle festività?
Si può sopravvivere ai pranzi ed ai cenoni delle festività?
Cioccolata alla riscossa

Raffreddore di stagione

Raffreddore di stagione
Francesca Baraldi
9 dicembre 2015
Cioccolata alla riscossa

Cioccolato: il nettare degli dei

Cioccolato: il nettare degli dei
Francesca Baraldi
25 novembre 2015