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Matthias Pfaender
Laureato in Scienze della Comunicazione a Bologna, professionista dal 2006. Lascia la Vallagarina nel 1999, vi ritorna nel 2011. Nel frattempo conosce un po' di mondo e scopre che adora fare il giornalista.
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21 febbraio 2015
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Altro che giovani debosciati e senza interessi. La vera lezione del Torneo della Pace
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2 aprile 2013
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14 marzo 2013
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20 febbraio 2013
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La capitale dei non-matrimoni
Matthias Pfaender
21 gennaio 2013
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E c'è chi ruba le autoradio
Matthias Pfaender
12 dicembre 2012
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Chi ha paura di McDonald's?
Matthias Pfaender
6 dicembre 2012
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Chiese, moschee e prospettive distorte
Matthias Pfaender
23 ottobre 2012
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Se il roveretano non va al Mart
Matthias Pfaender
2 ottobre 2012
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La lezione del Tridente
Matthias Pfaender
24 agosto 2012
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