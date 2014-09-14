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Lettere al direttore
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Rivarcoland

Insulti e inciviltà del confronto online

Pierangelo Giovanetti
14 settembre 2014
Rivarcoland

Gianni Bort in Corea del Nord: ora si dimetta

Pierangelo Giovanetti
2 settembre 2014
Rivarcoland

L'Adige, il tablet e l'abbonata di 101 anni

L'Adige vanta un rapporto abbonati/abitanti fra i più alti di tutta Italia. Purtroppo tale fidelizzazione e l'apprezzamento costante del giornale fra i trentini che ne fanno il primo quotidiano della regione per diffusione, prestigio e rilevanza, sono messi a dura prova dal cattivo funzionamento delle Poste, e dal costante peggioramento del servizio. Per questo l'Adige ha intrapreso una battaglia legale con Poste Italiane per garantire gli abbonato nel loro diritto alla lettura del quotidiano tutti i giorni fin dal primo mattino, come contrattualmente dovrebbe essere fornito dall'ente gestore del servizio postale.
Pierangelo Giovanetti
18 luglio 2014
Rivarcoland

Il sostegno a Dell'Utri e la libertà di pensiero

Io sono un convinto sostenitore della nostra Costituzione e dei principi in essa contenuti. All'articolo 21 afferma: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione». Non mi scandalizza, quindi, che qualcuno acquisti una pagina per dire che, secondo lui, Dell'Utri è un santo
Pierangelo Giovanetti
29 giugno 2014
Rivarcoland

Sfruz, gli sprechi e un'altra caserma dei vigili del fuoco

Pierangelo Giovanetti
11 marzo 2014
Rivarcoland

Grillini, violenza verbale e rischi per la democrazia

Pierangelo Giovanetti
6 febbraio 2014
Rivarcoland

L'Adige, i giovani e le belle notizie raccontate

Pierangelo Giovanetti
9 gennaio 2014
Rivarcoland

Giovani, lavoro e imprenditività

Pierangelo Giovanetti
7 novembre 2013
Rivarcoland

Giunte di destra o sinistra, l'Adige resta libero

Pierangelo Giovanetti
30 ottobre 2013
Rivarcoland

La Cgil e il Pd, il governo e lo sciopero inutile

In generale il sindacato dovrebbe fare il sindacato, cioè rappresentare i propri iscritti nella contrattazione e nella difesa dei diritti del lavoro, e non fare politica. Purtroppo per anni il sindacato, a cominciare dalla Cgil, ha abusato del suo ruolo per assumersi arbitrariamente una dimensione politica che non gli spetta, cioè quella di controparte dei governi e di lobby di pressione sul parlamento. Così in più di una occasione non sono state le Camere elette dal popolo a sfiduciare i governi, ma i sindacati con uno sciopero generale, riducendo il parlamento a cinghia di trasmissione dei sindacati
Pierangelo Giovanetti
23 ottobre 2013