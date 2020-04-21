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Leonardo Pontalti
Si occupa principalmente di cronaca nera e anche per questo, quando si occupa d'altro, ne cerca il lato più lieve. Ama le partenze, la montagna, l'inquietudine. Lettore compulsivo ed empatico impenitente.
Selfie di carta
L'Odissea, un "epico" ritorno a casa da riscoprire anche in questi giorni
Leonardo Pontalti
21 aprile 2020
Selfie di carta
Ritornare in un bar, con i libri: oggi apre quello "delle grandi speranze"
Ritornare in un bar, con i libri: oggi apre quello "delle grandi speranze"
Leonardo Pontalti
9 aprile 2020
Selfie di carta
Il tempo non manca: è il periodo giusto per buttarsi anche su un "mattone"
Il tempo non manca: è il periodo giusto per buttarsi anche su un "mattone"
Leonardo Pontalti
8 aprile 2020
Selfie di carta
Essere parte di una comunità e cercare il proprio posto nel mondo
Essere parte di una comunità e cercare il proprio posto nel mondo
Leonardo Pontalti
30 marzo 2020
Selfie di carta
Quando fantasia e pessimismo si uniscono dentro un romanzo
Quando fantasia e pessimismo si uniscono dentro un romanzo
Leonardo Pontalti
28 marzo 2020
Selfie di carta
Quando i romanzi sono premonitori: le parole prima dei periodi più bui
Quando i romanzi sono premonitori: le parole prima dei periodi più bui
Leonardo Pontalti
25 marzo 2020
Selfie di carta
Spazio ad un classico di strategia con l'auspicio di vincere questa "guerra"
Spazio ad un classico di strategia con l'auspicio di vincere questa "guerra"
Leonardo Pontalti
24 marzo 2020
Selfie di carta
Correre non è raccomandabile? Meglio farlo attraverso un libro
Correre non è raccomandabile? Meglio farlo attraverso un libro«
Leonardo Pontalti
23 marzo 2020
Selfie di carta
Domenica, giorno di libri illustrati E stavolta anche per una buona causa
Domenica, giorno di libri illustrati E stavolta anche per una buona causa
Leonardo Pontalti
22 marzo 2020
Selfie di carta
La forza del dialogo e del confronto per combattere l'apatia
La forza del dialogo e del confronto per combattere l'apatia
Leonardo Pontalti
21 marzo 2020
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