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Leo & Vero
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Leo e Vero, Leonardo Corradini e Veronica Rizzoli, instancabili viaggiatori che amano scoprire il mondo in sella ad una bicicletta, dopo dieci mesi in bici nel sud est asiatico sono rientrati in Italia e dedicano ogni momento libero alla bicicletta, al viaggio ed alla fotografia. Hanno viaggiato in lungo e in largo ma sono convinti che il viaggio più bello è sempre quello che deve essere ancora fatto… perché “viaggiare è ricordare il passato, vivere il presente e sognare il futuro”. Condividono e diffondono la cultura del cicloturismo su www.lifeintravel.it
2 ruote nel sole

10 buoni motivi per visitare le Fiandre in bicicletta

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Leo & Vero
20 maggio 2016
10 buoni motivi per visitare le Fiandre in bicicletta
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2 ruote nel sole

A pedali nella terra degli Inca

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Leo & Vero
28 aprile 2016
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2 ruote nel sole

Quale buona strada? La sicurezza stradale ferma in Senato

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Leo & Vero
19 aprile 2016
2 ruote nel sole

Fat bike sulla neve: dove provarla in Trentino

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Leo & Vero
29 febbraio 2016
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2 ruote nel sole

Ride with us – Pedalando per il clima

Ride with us: da Venezia a Parigi in bici
Leo & Vero
18 novembre 2015
2 ruote nel sole

Marocco: Alto Atlante in bicicletta

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Leo & Vero
11 novembre 2015
2 ruote nel sole

Guida gratuita alle ciclabili del Trentino

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Leo & Vero
17 giugno 2015
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2 ruote nel sole

Trento in MTB: 3 itinerari fuoristrada a due passi dalla città

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Leo & Vero
2 giugno 2015
2 ruote nel sole

Emozioni in quota: Dolomiti Brenta Bike

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Leo & Vero
9 maggio 2015
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Valle d’Itria in bicicletta

Leo & Vero
4 aprile 2015