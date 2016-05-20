10 buoni motivi per visitare le Fiandre in bicicletta

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Leo & Vero
Leo e Vero, Leonardo Corradini e Veronica Rizzoli, instancabili viaggiatori che amano scoprire il mondo in sella ad una bicicletta, dopo dieci mesi in bici nel sud est asiatico sono rientrati in Italia e dedicano ogni momento libero alla bicicletta, al viaggio ed alla fotografia. Hanno viaggiato in lungo e in largo ma sono convinti che il viaggio più bello è sempre quello che deve essere ancora fatto… perché “viaggiare è ricordare il passato, vivere il presente e sognare il futuro”. Condividono e diffondono la cultura del cicloturismo su www.lifeintravel.it
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