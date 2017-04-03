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Impact Hub Trentino
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Impact Blog di Impact Hub Trentino
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La cultura è in trasformazione

La cultura è in trasformazione
Impact Hub Trentino
3 aprile 2017
La cultura è in trasformazione
La cultura è in trasformazione
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Lo sguardo altrove...tra giovani, lavoro e futuro

Lo sguardo altrove...tra giovani, lavoro e futuro
Impact Hub Trentino
17 febbraio 2017
Lo sguardo altrove...tra giovani, lavoro e futuro
Lo sguardo altrove...tra giovani, lavoro e futuro
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Il futuro (e il presente) delle città è resiliente

Il futuro (e il presente) delle città è resiliente
Impact Hub Trentino
31 gennaio 2017
Il futuro (e il presente) delle città è resiliente
Il futuro (e il presente) delle città è resiliente
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Protagonisti della propria biografia

Protagonisti della propria biografia
Impact Hub Trentino
29 dicembre 2016
Protagonisti della propria biografia
Protagonisti della propria biografia
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Raccontare (e credere nel) #lavorobenfatto

Raccontare (e credere nel) #lavorobenfatto
Impact Hub Trentino
14 dicembre 2016
Raccontare (e credere nel) #lavorobenfatto
Raccontare (e credere nel) #lavorobenfatto
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L’alfabeto del Masetto. Pratiche felici di vita in montagna

L’alfabeto del Masetto. Pratiche felici di vita in montagna
Impact Hub Trentino
10 novembre 2016
L’alfabeto del Masetto. Pratiche felici di vita in montagna
L’alfabeto del Masetto. Pratiche felici di vita in montagna
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Comunità, relazioni, politica e democrazia

Comunità, relazioni, politica e democrazia
Impact Hub Trentino
26 ottobre 2016
Comunità, relazioni, politica e democrazia
Comunità, relazioni, politica e democrazia
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Il bar si trasforma in teatro: nuove frontiere della cultura

​Il bar si trasforma in teatro
Impact Hub Trentino
11 ottobre 2016
Il bar si trasforma in teatro: nuove frontiere della cultura
Il bar si trasforma in teatro: nuove frontiere della cultura
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Un mondo condiviso

Impact Hub Trentino
2 ottobre 2016
Un mondo condiviso
Un mondo condiviso
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Cosa rimane della Smart City Week

Cosa rimane della Smart City Week
Impact Hub Trentino
26 settembre 2016
Cosa rimane della Smart City Week
Cosa rimane della Smart City Week