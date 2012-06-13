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Gloria Canestrini
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Il giusto consumo

La truffa del condominio

Cari lettori del blog, eccovi il seguito della storia iniziata la settimana scorsa. Questa volta il truffatore è un amministratore senza scrupoli (naturalmente il soggetto è di fantasia, anche se purtroppo i casi di specie, anche qui in trentino, non mancano). Con questa settimana, termino “IL GIUSTO CONSUMO”: grazie a tutti per aver seguito questa rubrica
Gloria Canestrini
13 giugno 2012
Il giusto consumo

La truffa del condominio

Aumentano le truffe legate ai condomini, anche nella nostra regione
Gloria Canestrini
5 giugno 2012
Il giusto consumo

La truffa del lavoro a domicilio

Gloria Canestrini
30 maggio 2012
Il giusto consumo

La truffa della restituzione

Gloria Canestrini
22 maggio 2012
Il giusto consumo

La truffa delle pietre

La signora vestita di azzurro sta camminando tranquilla sul marciapiedi. Capelli bianchi tagliati a caschetto, scarpe basse, passo sicuro: potrebbe essere già oltre la settantina, ma gli anni sono ben portati
Gloria Canestrini
15 maggio 2012
Il giusto consumo

Le truffe non meritano alcuna indulgenza

Nel prossimo futuro, questo blog si concentrerà sulle truffe. Mi rendo conto che, detta così, la cosa potrebbe risultare inquietante, e per questo mi affretto a spiegarmi. Alcune volte, nell’ambito di questa rubrica, ho accennato al fenomeno della truffa che, ultimamente, ha assunto l’aspetto di una vera piaga sociale
Gloria Canestrini
4 maggio 2012
Il giusto consumo

Crollo consumi e tasse

Politici e amministratori si sono finalmente accorti del crollo dei consumi. Anzi: ormai ne parlano in continuazione, nemmeno fosse un fenomeno improvviso, inaspettato, inesplicabile. Tra le tante, prevedibilissime, cause del calo degli acquisti in ogni settore merceologico, vorrei segnalarne una, talvolta sottovalutata: la confusione
Gloria Canestrini
23 aprile 2012
Il giusto consumo

Basta con i contributi ai partiti

Non se ne può davvero più. Mentre vengono chiesti ai cittadini e ai lavoratori i sacrifici più assurdi per “salvare l’economia”, apprendiamo che i partiti italiani sono i più ricchi d’Europa! Ogni anno piovono nelle casse delle tesorerie (anche di partiti poi “dimessi”) centinaia di milioni di euro (pare ben 500!) per rimborsi elettorali e contribuzioni a vario titolo
Gloria Canestrini
11 aprile 2012
Il giusto consumo

Il mondo delle apparecchiature estetiche

Oggi affronteremo un altro aspetto legato ai propositi vacanzieri o, quantomeno, estivi: quello delle apparecchiature per uso estetico. Finalmente il Ministero dello Sviluppo, di concerto con quello della Salute, hanno adottato il regolamento che aggiorna l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, indicandone no solo le caratteristiche, ma anche le modalità di esercizio e le cautele d’uso, in attuazione di una legge del 1990! La novità principale di questo sofferto regolamento è lo stop all’utilizzo di lampade abbronzanti ai minori di 18 anni, alle donne in gravidanza, alle persone che soffrono ho hanno sofferto di neoplasie, e a quei soggetti che si scottano al sole con facilità
Gloria Canestrini
2 aprile 2012
Il giusto consumo

Sapersi tutelare

La scorsa settimana si è parlato di vacanze e di tutele: a tale proposito, segnalo altre due importanti “new entry” nel nuovo Codice del turismo. Eccole: per la prima volta in Italia viene introdotto in un codice il principio della risarcibilità per danno da vacanza rovinata, sulla scorta di numerosissime pronunce giurisprudenziali  susseguitesi nei nostri Tribunali in questi ultimi anni. L’altra novità riguarda il diritto di recesso
Gloria Canestrini
20 marzo 2012