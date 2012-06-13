La truffa del condominio

Il giusto consumo
Oggi affronteremo un altro aspetto legato ai propositi vacanzieri o, quantomeno, estivi: quello delle apparecchiature per uso estetico. Finalmente il Ministero dello Sviluppo, di concerto con quello della Salute, hanno adottato il regolamento che aggiorna l’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche per uso estetico, indicandone no solo le caratteristiche, ma anche le modalità di esercizio e le cautele d’uso, in attuazione di una legge del 1990! La novità principale di questo sofferto regolamento è lo stop all’utilizzo di lampade abbronzanti ai minori di 18 anni, alle donne in gravidanza, alle persone che soffrono ho hanno sofferto di neoplasie, e a quei soggetti che si scottano al sole con facilità
2 aprile 2012