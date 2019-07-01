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Giancarlo Bregantini
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La cura al posto del dominio

Giancarlo Bregantini
1 luglio 2019
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Un incontro sorprendente e curioso

Un incontro sorprendente e curioso
Giancarlo Bregantini
27 maggio 2019
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Il futuro del Paese è nella vivibilità

Il futuro del Paese è nella vivibilità
Giancarlo Bregantini
19 maggio 2019
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Recuperiamo il senso delle comunità

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Giancarlo Bregantini
5 maggio 2019
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Per una vera Pasqua di resurrezione

Per una vera Pasqua di resurrezione
Giancarlo Bregantini
21 aprile 2019
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I giovani e il coraggio di essere diversi

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Giancarlo Bregantini
8 aprile 2019
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Legittima difesa: non c'è fiducia nell'altro

Legittima difesa: non c'è fiducia nell'altro
Giancarlo Bregantini
1 aprile 2019
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Greta e il volto giovane del mondo

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Giancarlo Bregantini
17 marzo 2019
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Guardiamo a ciò che nella vita ha valore

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Giancarlo Bregantini
11 marzo 2019
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Condividiamo con i poveri i nostri beni materiali

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Giancarlo Bregantini
4 marzo 2019