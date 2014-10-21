MeteoInfotraffico
Social media
MeteoInfotraffico
Franco Gottardi
Franco Gottardi
Franco Gottardi
Net-uno

Caccia ai conigli problematici

Per l'orso problematico la Provincia aveva fatto da sola ed è stata investita dai virulenti attacchi di decine di associazioni animaliste. Il Comune di Trento, alle prese con una folta colonia di conigli problematici insediatasi all'interno del cimitero monumentale, si è invece preventivamente accordato con gli animalisti della Lav pianificando con loro l'intervento di rimozione degli animali. Con tutto il rispetto per le sensibilità ambientaliste vien da chiedersi se non era sufficiente il parere di un veterinario esperto o di una figura comunque “super partes”. O si finirà per dover chiedere il permesso preventivo anche per colpire la processionaria o combattere la zanzara tigre?
Franco Gottardi - NO -
21 ottobre 2014
Net-uno

L'insostenibile pesantezza del bowling

Molte volte le regole sembrano fatte proprio contro il buonsenso. In tempi di crisi economica e disoccupazione c'è un imprenditore che ha la voglia e i mezzi per investire e chiede al Comune il via libera per aprire una grande sala da bowling con annessi ristorante e discoteca in zona industriale. Darebbe lavoro a una trentina di persone, toglierebbe dal centro storico un pezzo della tanto bistrattata <movida> serale per portarlo in una zona dove si creerebbe disturbo solo a qualche gatto randagio. Tutto bene? Macchè. La burocrazia comunale dice no. Può andare bene il ristorante, perché considerato un servizio complementare per i lavoratori della zona, ma non tutto il resto. Come se il pub che la sera offriva musica dal vivo o il futuro ristorante thailandese fossero mense per i metalmeccanici. Le regole, sia chiaro, ci vogliono. Nessuno lo nega. Perché il territorio va tutelato e preservato. Ma quali danni potrà mai fare la trasformazione di capannoni desolatamente vuoti in attività vitali, che portano divertimento e fanno girare l'economia? E' mai possibile che una stupida regoletta non possa essere derogata o cambiata?
Franco Gottardi - NO -
14 giugno 2014
Net-uno

Talebani

Chi, come Giorgio Manuali di Forza Italia, accusa gli amministratori comunali di essere dei Talebani della bicicletta. Chi, come Giovanna Giugni di Punto a Capo, rivendica con orgoglio di essere una Talebana della bicicletta. Il dibattito in consiglio comunale sugli aumenti delle tariffe parcheggi in città ha offerto qualche spunto interessante e il solito scontro ideologico tra il partito degli automobilisti a oltranza e quello degli ambientalisti anti-macchina. La giunta da parte sua tira dritto e conferma gli aumenti record, che a onor del vero coprono a malapena il tasso di inflazione dell'ultimo decennio. E soprattutto annuncia la volontà di fare piazza pulita delle auto in centro, annunciando a giorni una nuova ordinanza che limiterà ai minimi termini la possibilità di derogare ai divieti e di entrare in città. C'è solo da augurarsi che sia un intervento da Talebani della ztl. Che finalmente, dopo tanti annunci e pochi fatti, si riesca a restituire un palcoscenico decente alla bellezza di vie e palazzi del centro storico. Oggi ci sono turisti che camminando in via Belenzani chiedono come mai anche noi, come tutte le città, non abbiamo una zona pedonale. La verità è che ce l'abbiamo, ma la lista infinita di permessi e deroghe finisce per cancellarla sotto un mare di gomme e lamiera.
Franco Gottardi - NO -
3 maggio 2014
Net-uno

Circoscrizioni sì, ma libere

E se si tornasse veramente a fare politica per passione, prendendola come puro impegno civico e non come carriera? Questo dovrebbero essere le circoscrizioni: un luogo dove confrontarsi sul quartiere e i suoi progetti, magari anche per elaborare proposte che vadano bene a tutta la città. Dovrebbero essere luoghi dove ci si confronta liberamente, senza bandiere e disciplina di partito. Perché se oggi le circoscrizioni hanno un limite, secondo me, è che sono una palestra politica condizionata dalle direttive che arrivano dall'alto. Raramente i consiglieri circoscrizionali hanno il coraggio di contraddire le posizioni ufficiali del proprio partito e ancor più raramente t presidenti, per i quali spesso la circoscrizione è un trampolino di lancio verso altri traguardi, osano portare avanti iniziative in contrasto con l'amministrazione comunale. Le delibere finiscono per essere tutte uguali, pareri fotocopia che aggiungono poco al dibattito. Se invece, come qualcuno ha proposto, i consigli circoscrizionali fossero dei comitati dove chi ha voglia di impegnarsi si candida, in una lista unica, e si mette a disposizione in forma volontaria, forse potrebbero venir fuori veramente le energie e le idee della base degli elettori. Non si perderebbe tempo inutilmente per dare un parere, che a mala pena viene letto, sul regolamento dei parrucchieri piuttosto che sul bilancio di previsione del Comune. E allora se proprio a Trento, contrariamente a quanto avviene nel resto d'Italia, si vogliono tenere in vita le circoscrizioni almeno si faccia piazza pulita del sistema attuale. Anche per la giunta in fondo sarebbe meglio avere gli stimoli di giudizi liberi e originali che un coro di sì prodotto da un sistema ingessato.
Franco Gottardi - NO -
30 gennaio 2014
Net-uno

Inceneritori pentiti

Franco Gottardi - NO -
18 dicembre 2013
Net-uno

Parcheggi, la rivoluzione monca

Franco Gottardi - NO -
7 novembre 2013
Net-uno

Attese fruttuose

Per spingere il Comune a fare presto e mandare avanti speditamente l'iter per la realizzazione dell'inceneritore a Ischia Podetti gli assessori provinciali, prima Grisenti e poi Gilmozzi, avevano disegnato scenari apocalittici, prefigurando una deriva napoletana per il Trentino coperto dai rifiuti
Franco Gottardi - NO -
2 ottobre 2013
Net-uno

Vanno integrate nella città

Se le scelte di fondo siano state indovinate anche dal punto di vista urbanistico e funzionale è invece tutto da verificare
Franco Gottardi - NO -
9 luglio 2013
Net-uno

Comune di Trento, buco nell'acqua

Franco Gottardi - NO -
19 giugno 2013
Net-uno

Solteri, dieci anni per non decidere

Sono passati dieci anni da quando gli abitanti dei Solteri, coinvolti da un gruppo di giovani architetti ingaggiati dal Comune, avevano dato vita a un esperimento di urbanistica partecipata
Franco Gottardi - NO -
2 giugno 2013