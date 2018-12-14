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Invece che guardie, dateci gli orinatori
Franco De Battaglia
14 dicembre 2018
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17 maggio 2018
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La diocesi può diventare laboratorio di musica sacra
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22 ottobre 2017
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2 ottobre 2017
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4 marzo 2017
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Tonini da ricostruire ma in stile alpino
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24 febbraio 2017
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4 gennaio 2017
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Franco De Battaglia
11 dicembre 2016
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Rifugi, presìdi di cultura e vita alpina
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Franco De Battaglia
20 novembre 2016
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Passeggiate intorno al Garda
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Franco De Battaglia
23 ottobre 2016
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