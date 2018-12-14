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Franco De Battaglia
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Sentieri

Invece che guardie, dateci gli orinatori

Franco De Battaglia
14 dicembre 2018
Sentieri

Paganella da non abbandonare

Paganella da non abbandonare
Franco De Battaglia
17 maggio 2018
Paganella da non abbandonare
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Sentieri

La diocesi può diventare laboratorio di musica sacra

La diocesi può diventare laboratorio di musica sacra
Franco De Battaglia
22 ottobre 2017
La diocesi può diventare laboratorio di musica sacra
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Sentieri

Cesare Maestri: una scalata lunga 88 anni

Cesare Maestri: una scalata lunga 88 anni
Franco De Battaglia
2 ottobre 2017
Cesare Maestri: una scalata lunga 88 anni
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Sentieri

I rifugi non vanno «alberghizzati»

I rifugi non vanno «alberghizzati»
Franco De Battaglia
4 marzo 2017
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Sentieri

Tonini da ricostruire ma in stile alpino

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Franco De Battaglia
24 febbraio 2017
Sentieri

I dodici anni di Carlo Dellasega alla direzione della Cooperazione

I dodici anni di Carlo Dellasega alla direzione della Cooperazione
Franco De Battaglia
4 gennaio 2017
Sentieri

Il Trentino e la perdita d'identità

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Franco De Battaglia
11 dicembre 2016
Sentieri

Rifugi, presìdi di cultura e vita alpina

Rifugi, presìdi di cultura e vita alpina
Franco De Battaglia
20 novembre 2016
Rifugi, presìdi di cultura e vita alpina
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Sentieri

Passeggiate intorno al Garda

Passeggiate intorno al Garda
Franco De Battaglia
23 ottobre 2016