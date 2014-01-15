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Fabrizio Franchi
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Nato in Svizzera ormai troppi anni fa, dopo aver girovagato per l'Italia è finito a Trento dove ha trovato la pace, ma non dei sensi.
Articolo 21

Il silenzio ambiguo degli intellettuali. La vicenda Esposito e la violenza

Fabrizio Franchi
15 gennaio 2014
Il silenzio ambiguo degli intellettuali. La vicenda Esposito e la violenza
Il silenzio ambiguo degli intellettuali. La vicenda Esposito e la violenza
Articolo 21

Maledetti giornalisti, fotografi maledetti

Fabrizio Franchi
17 novembre 2013
Maledetti giornalisti, fotografi maledetti
Maledetti giornalisti, fotografi maledetti
Articolo 21

Con il voto palese violato il diritto e il Parlamento

Fabrizio Franchi
30 ottobre 2013
Articolo 21

Il crepuscolo di Berlusconi, senza più armi di ricatto

Fabrizio Franchi
2 ottobre 2013
Articolo 21

Il viale del tramonto del fu Cavaliere

  
Fabrizio Franchi
2 agosto 2013
Articolo 21

Il paradosso del Pd: vincere le provinciali per fare governare Rossi (e il Patt)

Fabrizio Franchi
14 luglio 2013
Articolo 21

I grillini: se abbiamo perso la colpa è dei media

Autogiustificazione di comodo per la sconfitta delle amministrative. Ma l'onda dello Tsunami, dopo essersi abbattuto sulla politica, si è ritirato.
Fabrizio Franchi
28 maggio 2013
Articolo 21

Ecco dove porta il clima di odio

Dopo l'attentato a Palazzo Chigi freniamo le parole.
Fabrizio Franchi
28 aprile 2013
Articolo 21

Pd a pezzi, il vincitore è Berlusconi

Il golpe è quello di Grillo. Rodotà si è lasciato usare contro Bersani e il Cavaliere e non sarebbe mai passato
Fabrizio Franchi
20 aprile 2013
Articolo 21

Quirinale, la politica uccisa dal livore

Fabrizio Franchi
19 aprile 2013