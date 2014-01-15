Il silenzio ambiguo degli intellettuali. La vicenda Esposito e la violenza

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Fabrizio Franchi
Nato in Svizzera ormai troppi anni fa, dopo aver girovagato per l'Italia è finito a Trento dove ha trovato la pace, ma non dei sensi.
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