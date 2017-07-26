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Eliseo Antonini
Eliseo Antonini
Eliseo Antonini
Diplomato all’Istituto tecnico agrario di San Michele all’Adige e laurea in Scienze Forestali all’Università di Padova. Ha partecipato a progetti europei e nazionali inerenti le energie rinnovabili con particolare interesse all’analisi di fattibilità tecnico-economica degli investimenti e alle politiche di incentivazione. Ha seguito corsi di specializzazione internazionali sul tema energia e cambiamenti climatici e di Data_Giornalismo e Data_Visualizzazione. Autore di pubblicazioni tecnico-economiche, divulgative e di articoli per riviste e giornali di settore. Riscalda la propria abitazione e l’acqua calda sanitaria con una caldaia centralizzata e una moderna stufa alimentate rispettivamente con briquettes e con legna da ardere (faggio e quercia). Vive e lavora tra Italia e Germania.
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Il clima è cambiato

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Eliseo Antonini
26 luglio 2017
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(Dis)Educazione energetica: l’immagine inganna

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Eliseo Antonini
3 marzo 2017
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L’energia idroelettrica in Trentino: abbondante e rinnovabile!

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Eliseo Antonini
6 luglio 2016
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Eliseo Antonini
18 aprile 2016
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Impianti fotovoltaici e Fesr: dati mancanti, accesso negato e poca trasparenza

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Eliseo Antonini
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Eliseo Antonini
14 marzo 2016
L'energia della farfalla

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Eliseo Antonini
29 febbraio 2016
L'energia della farfalla

Le stufe, fabbriche di polveri sottili

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Eliseo Antonini
22 febbraio 2016
L'energia della farfalla

Il biogas e il turismo: non sono incompatibili!

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Eliseo Antonini
1 febbraio 2016
L'energia della farfalla

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Eliseo Antonini
20 gennaio 2016