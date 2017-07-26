Il clima è cambiato

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Eliseo Antonini
Diplomato all’Istituto tecnico agrario di San Michele all’Adige e laurea in Scienze Forestali all’Università di Padova. Ha partecipato a progetti europei e nazionali inerenti le energie rinnovabili con particolare interesse all’analisi di fattibilità tecnico-economica degli investimenti e alle politiche di incentivazione. Ha seguito corsi di specializzazione internazionali sul tema energia e cambiamenti climatici e di Data_Giornalismo e Data_Visualizzazione. Autore di pubblicazioni tecnico-economiche, divulgative e di articoli per riviste e giornali di settore. Riscalda la propria abitazione e l’acqua calda sanitaria con una caldaia centralizzata e una moderna stufa alimentate rispettivamente con briquettes e con legna da ardere (faggio e quercia). Vive e lavora tra Italia e Germania.
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