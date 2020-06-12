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Eliana Agata Marchese
Docente di Italiano e Latino al liceo «Da Vinci» di Trento e mamma di Caterina (12 anni), Silvia (9 anni) e Luciano (3 anni)
Diario di una mamma prof
Un "ultimo giorno" virtuale e triste
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Eliana Agata Marchese
12 giugno 2020
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Quante furbizie davanti al computer
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Eliana Agata Marchese
29 maggio 2020
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La tristezza di uno scivolo proibito
Eliana Agata Marchese
25 maggio 2020
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Quelle altalene proibite mio figlio ha violato la legge
Eliana Agata Marchese
24 maggio 2020
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Pensieri d’estate, ma senza tuffi
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Eliana Agata Marchese
23 maggio 2020
Diario di una mamma prof
Luciano e il virus che diventa «birbone»
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Eliana Agata Marchese
19 maggio 2020
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La scuola nel limbo: troppe incertezze
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Eliana Agata Marchese
19 maggio 2020
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Le cose imparate in quarantena
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Eliana Agata Marchese
17 maggio 2020
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La creatività degli studenti a casa
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Eliana Agata Marchese
16 maggio 2020
Diario di una mamma prof
La nostra emozionante gita in libreria
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Eliana Agata Marchese
13 maggio 2020
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