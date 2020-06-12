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Eliana Agata Marchese
Eliana Agata Marchese
Eliana Agata Marchese
Docente di Italiano e Latino al liceo «Da Vinci» di Trento e mamma di Caterina (12 anni), Silvia (9 anni) e Luciano (3 anni)
Diario di una mamma prof

Un "ultimo giorno" virtuale e triste

Un "ultimo giorno" virtuale e triste
Eliana Agata Marchese
12 giugno 2020
Diario di una mamma prof

Quante furbizie davanti al computer

Quante furbizie davanti al computer
Eliana Agata Marchese
29 maggio 2020
Diario di una mamma prof

La tristezza di uno scivolo proibito

Eliana Agata Marchese
25 maggio 2020
Diario di una mamma prof

Quelle altalene proibite mio figlio ha violato la legge

Eliana Agata Marchese
24 maggio 2020
Diario di una mamma prof

Pensieri d’estate, ma senza tuffi

Pensieri d’estate, ma senza tuffi
Eliana Agata Marchese
23 maggio 2020
Diario di una mamma prof

Luciano e il virus che diventa «birbone»

Luciano e il virus che diventa «birbone»
Eliana Agata Marchese
19 maggio 2020
Luciano e il virus che diventa «birbone»
Luciano e il virus che diventa «birbone»
Diario di una mamma prof

La scuola nel limbo: troppe incertezze

La scuola nel limbo: troppe incertezze
Eliana Agata Marchese
19 maggio 2020
Diario di una mamma prof

Le cose imparate in quarantena

Le cose imparate in quarantena
Eliana Agata Marchese
17 maggio 2020
Diario di una mamma prof

La creatività degli studenti a casa

La creatività degli studenti a casa
Eliana Agata Marchese
16 maggio 2020
Diario di una mamma prof

La nostra emozionante gita in libreria

La nostra emozionante gita in libreria
Eliana Agata Marchese
13 maggio 2020