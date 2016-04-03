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Dino Pedrotti
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Bambini Sani e Felici

A scuola dai bambini per cambiare il mondo

A scuola dai bambini per cambiare il mondo
Dino Pedrotti
3 aprile 2016
Bambini Sani e Felici

Bambino protagonista, utero in affitto e responsabilità di genitori e politici

Bambino protagonista, utero in affitto e responsabilità di genitori e politici
Dino Pedrotti
14 marzo 2016
Bambini Sani e Felici

Come cambiare il mondo a misura di bambino

Dino Pedrotti
28 febbraio 2016
Bambini Sani e Felici

Tanta confusione tra diritti dei grandi e dei bambini

Dino Pedrotti
15 febbraio 2016
Bambini Sani e Felici

Avere un figlio non è un diritto

Avere un figlio non è un diritto
Dino Pedrotti
5 febbraio 2016
Avere un figlio non è un diritto
Avere un figlio non è un diritto
Bambini Sani e Felici

Un incontro per genitori e... nonni

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Dino Pedrotti
29 gennaio 2016
Bambini Sani e Felici

Mortalità materna da parto: non è vero che peggiori!

Mortalità materna da parto: non è vero che peggiori!
Dino Pedrotti
14 gennaio 2016
Bambini Sani e Felici

Pochi nati in provincia: passato e futuro

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Dino Pedrotti
5 gennaio 2016
Bambini Sani e Felici

Un Natale a misura di «bambino»

Un Natale a misura di «bambino»
Dino Pedrotti
20 dicembre 2015
Un Natale a misura di «bambino»
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Bambini Sani e Felici

Piano piano il mondo si accorge dei bambini

Piano piano il mondo si accorge dei bambini
Dino Pedrotti
14 dicembre 2015