ADHD e alimentazione, c’è una relazione?

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Daniele Orlandi
Psicologo e ricercatore, si occupa di disturbi della memoria, dell’attenzione e del linguaggio. Esegue approfondimenti diagnostici, piani di riabilitazione per pazienti affetti da problemi neurologici (es: Alzheimer, Parkinson, Ictus, trauma cranico, encefalite) e training di potenziamento cognitivo per persone a rischio o con disturbo soggettivo di memoria. Perfezionato in Neuropsicologia, è promotore di iniziative inerenti l’invecchiamento sano e attivo, nonché impegnato nella prevenzione e cura delle malattie neurodegenerative. L’attività ambulatoriale è esercitata presso la Casa di Cura Sant’Anna di Merano e presso gli ambulatori privati del Centro Iperbarico di Bolzano. Inoltre collabora con l’ordine ospedaliero di S.Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Brescia, occupandosi di diversi progetti nazionali e internazionali sull’Alzheimer e la Demenza (ARWiBo, neuGRID, GAAIN).
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