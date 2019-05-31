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Daniele Orlandi
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Psicologo e ricercatore, si occupa di disturbi della memoria, dell’attenzione e del linguaggio. Esegue approfondimenti diagnostici, piani di riabilitazione per pazienti affetti da problemi neurologici (es: Alzheimer, Parkinson, Ictus, trauma cranico, encefalite) e training di potenziamento cognitivo per persone a rischio o con disturbo soggettivo di memoria. Perfezionato in Neuropsicologia, è promotore di iniziative inerenti l’invecchiamento sano e attivo, nonché impegnato nella prevenzione e cura delle malattie neurodegenerative. L’attività ambulatoriale è esercitata presso la Casa di Cura Sant’Anna di Merano e presso gli ambulatori privati del Centro Iperbarico di Bolzano. Inoltre collabora con l’ordine ospedaliero di S.Giovanni di Dio – Fatebenefratelli a Brescia, occupandosi di diversi progetti nazionali e internazionali sull’Alzheimer e la Demenza (ARWiBo, neuGRID, GAAIN).
A spasso nella mente

ADHD e alimentazione, c’è una relazione?

ADHD e alimentazione, c’è una relazione?
Daniele Orlandi
31 maggio 2019
ADHD e alimentazione, c’è una relazione?
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A spasso nella mente

La gestione mentale della gara

La gestione mentale della gara
Michele de Matthaeis
4 maggio 2019
A spasso nella mente

Le tecnologie sono un’opportunità o un problema?

Tecnologie: opportunità o problema?
Michele de Matthaeis
17 gennaio 2019
Le tecnologie sono un’opportunità o un problema?
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A spasso nella mente

Asimmetrie emisferiche delle connessioni cerebrali

Asimmetrie emisferiche delle connessioni cerebrali
Daniele Orlandi
14 novembre 2018
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A spasso nella mente

La scuola, lo sport e l’economia: una questione mentale

La scuola, lo sport e l’economia: una questione mentale
Michele de Matthaeis
1 novembre 2018
A spasso nella mente

Asimmetrie cerebrali

Asimmetrie cerebrali
Daniele Orlandi
2 ottobre 2018
Asimmetrie cerebrali
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A spasso nella mente

Resistere al caldo: muoviamoci in maniera diversa

Resistere al caldo: muoviamoci in maniera diversa
Michele de Matthaeis
6 agosto 2018
Resistere al caldo: muoviamoci in maniera diversa
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A spasso nella mente

Perché correre in montagna fa bene alla nostra mente?

Perché correre in montagna fa bene alla nostra mente?
Michele de Matthaeis
9 luglio 2018
Perché correre in montagna fa bene alla nostra mente?
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A spasso nella mente

Alla riconquista di noi stessi: esercizi base per il proprio ben-essere

Alla riconquista di noi stessi
Michele de Matthaeis
20 giugno 2018
A spasso nella mente

Sei stanco e deconcentrato? C'è la luce blu

Sei stanco e deconcentrato? C'è la luce blu
Daniele Orlandi
30 aprile 2018
Sei stanco e deconcentrato? C'è la luce blu
Sei stanco e deconcentrato? C'è la luce blu