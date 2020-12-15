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Christian Lavarian
Christian Lavarian
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Lavora al MUSE - Museo delle Scienze di Trento come curatore della sezione di Astronomia. Si dedica con passione alla divulgazione della scienza astronomica attraverso le più diverse forme di comunicazione: mostre scientifiche, attività al planetario e all’osservatorio astronomico, percorsi didattici con le scuole. Ama anche cose apparentemente meno serie, come la fantascienza e i fumetti.
Seconda stella a sinistra

La grande congiunzione di Natale

La grande congiunzione di Natale
Christian Lavarian
15 dicembre 2020
La grande congiunzione di Natale
La grande congiunzione di Natale
Seconda stella a sinistra

Mercurio sul disco del Sole

Mercurio sul disco del Sole
Christian Lavarian
8 novembre 2019
Mercurio sul disco del Sole
Mercurio sul disco del Sole
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Per i 50 anni dello sbarco sulla Luna, arriva un’eclissi!

Per i 50 anni dello sbarco sulla Luna, arriva un’eclissi!
Christian Lavarian
14 luglio 2019
Per i 50 anni dello sbarco sulla Luna, arriva un’eclissi!
Per i 50 anni dello sbarco sulla Luna, arriva un’eclissi!
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Buco nero: una giornata storica

Buco nero: una giornata storica
Christian Lavarian
11 aprile 2019
Buco nero: una giornata storica
Buco nero: una giornata storica
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Non perdetevi la danza del cielo

Non perdetevi la danza del cielo
Christian Lavarian
24 gennaio 2019
Non perdetevi la danza del cielo
Non perdetevi la danza del cielo
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Torna la Luna Rossa

Torna la Luna Rossa
Christian Lavarian
14 gennaio 2019
Torna la Luna Rossa
Torna la Luna Rossa
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Arriva la cometa di Natale

Arriva la cometa di Natale
Christian Lavarian
7 dicembre 2018
Arriva la cometa di Natale
Arriva la cometa di Natale
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L’incredibile volto di Ryugu

L’incredibile volto di Ryugu
Christian Lavarian
1 ottobre 2018
L’incredibile volto di Ryugu
L’incredibile volto di Ryugu
Seconda stella a sinistra

Arrivano le stelle cadenti

Christian Lavarian
10 agosto 2018
Arrivano le stelle cadenti
Arrivano le stelle cadenti
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Arriva la Luna Rossa

Arriva la Luna Rossa
Christian Lavarian
24 luglio 2018
Arriva la Luna Rossa
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