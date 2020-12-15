La grande congiunzione di Natale

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Christian Lavarian
Lavora al MUSE - Museo delle Scienze di Trento come curatore della sezione di Astronomia. Si dedica con passione alla divulgazione della scienza astronomica attraverso le più diverse forme di comunicazione: mostre scientifiche, attività al planetario e all’osservatorio astronomico, percorsi didattici con le scuole. Ama anche cose apparentemente meno serie, come la fantascienza e i fumetti.
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