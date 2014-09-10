MeteoInfotraffico
Social media
MeteoInfotraffico
Barbara Goio
Barbara Goio
Barbara Goio
Curiosa di natura e appassionata della materia scritta. E inoltre madre, camminatrice, cronista, giramondo e botanica.
Il nido del cuculo

Biciclette per consegnare la merce? Si può

Da ottobre, alcune merci saranno consegnate nel centro di Bolzano con la bicicletta elettrica.
Barbara Goio
10 settembre 2014
Biciclette per consegnare la merce? Si può
Biciclette per consegnare la merce? Si può
Il nido del cuculo

I segreti della propaganda

Barbara Goio
5 agosto 2014
Il nido del cuculo

Due parole sulle donne

Insicure, forti, presenti, essenziali: è in atto un lento risveglio globale
Barbara Goio
3 luglio 2014
Il nido del cuculo

M'illumino d'immenso

Spesso si continua a correre senza mai fermarsi, a inseguire desideri con ci appartengono. L'occasione di vivere, in silenzio e in pace con se stessi, è un regalo che si dovrebbe fare, quando se ne sente la necessità
Barbara Goio
6 giugno 2014
M'illumino d'immenso
M'illumino d'immenso
Il nido del cuculo

Ha chiuso il centro iperbarico di Bolzano: una grave perdita per i Trentini

Sono in tantissimi i Trentini che si rivolgono al Centro iperbarico di Bolzano, e non per le emergenze ma per curare tutta una serie di patologie che non hanno altre soluzioni: costa cara, è vero, ma è molto utile a pazienti di tutte le età. Ecco come funziona...
Barbara Goio
18 aprile 2014
Ha chiuso il centro iperbarico di Bolzano: una grave perdita per i Trentini
Ha chiuso il centro iperbarico di Bolzano: una grave perdita per i Trentini
Il nido del cuculo

Siamo buoni (e autonomi), e ci tirano le pietre...

Ce la caviamo abbastanza bene, eppure siamo stotto tiro. Perché?
Barbara Goio
28 gennaio 2014
Il nido del cuculo

Cerca l'animale che c'è in te

Barbara Goio
19 novembre 2013
Cerca l'animale che c'è in te
Cerca l'animale che c'è in te
Il nido del cuculo

C'era una volta il fieno ora i campionati di falce

Il campo d'allenamento è un prato alpino.... A fronte della meccanizzazione, che ha stravolto l'abitudine di "fare el fen", è nato un nuovo improbabile sport, con tanto di campionati, di mietitura a mano
Barbara Goio
21 agosto 2013
C'era una volta il fieno ora i campionati di falce
C'era una volta il fieno ora i campionati di falce
Il nido del cuculo

Lavorare meglio lavorare tutti

In tempi di crisi aumentano problemi e aggressività... Ma non sempre, e gli esempi virtuosi vanno segnalati!
Barbara Goio
30 luglio 2013
Lavorare meglio lavorare tutti
Lavorare meglio lavorare tutti
Il nido del cuculo

I soldi che comperano la vita (di un topo)

Ormai è certo, e provato scientificamente: le nostre scelte etiche sono condizionate dal mercato. Come a dire che la buona coscienza è una merce come un'altra....
Barbara Goio
12 luglio 2013
I soldi che comperano la vita (di un topo)
I soldi che comperano la vita (di un topo)