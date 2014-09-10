Biciclette per consegnare la merce? Si può

Spesso si continua a correre senza mai fermarsi, a inseguire desideri con ci appartengono. L'occasione di vivere, in silenzio e in pace con se stessi, è un regalo che si dovrebbe fare, quando se ne sente la necessità
Sono in tantissimi i Trentini che si rivolgono al Centro iperbarico di Bolzano, e non per le emergenze ma per curare tutta una serie di patologie che non hanno altre soluzioni: costa cara, è vero, ma è molto utile a pazienti di tutte le età. Ecco come funziona...
Il campo d'allenamento è un prato alpino.... A fronte della meccanizzazione, che ha stravolto l'abitudine di "fare el fen", è nato un nuovo improbabile sport, con tanto di campionati, di mietitura a mano