Cronaca
Attualità
Economia
Cultura e Spettacoli
Salute e Benessere
Montagna
Tecnologia
Sport
Foto
Video
Business Wire
Territori
Trento
Rovereto
Pergine
Riva – Arco
Basso Sarca – Ledro
Lavis – Rotaliana
Valle dei Laghi
Valsugana – Primiero
Vallagarina
Non – Sole
Fiemme – Fassa
Giudicarie – Rendena
Alto Adige – Südtirol
Dolomiti
VAI
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Social media
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Cronaca
Attualità
Economia
Cultura e Spettacoli
Salute e Benessere
Montagna
Tecnologia
Sport
Foto
Video
Territori
Trento
Rovereto
Pergine
Riva – Arco
Basso Sarca – Ledro
Lavis – Rotaliana
Valle dei Laghi
Valsugana – Primiero
Vallagarina
Non – Sole
Fiemme – Fassa
Giudicarie – Rendena
Alto Adige – Südtirol
Dolomiti
Altro
Business Wire
Advertorial
Native
Podcast: Soldati di sventura
Cronaca
Attualità
Economia
Cultura e Spettacoli
Salute e Benessere
Montagna
Tecnologia
Sport
Foto
Video
Business Wire
Territori
Trento
Rovereto
Pergine
Riva – Arco
Basso Sarca – Ledro
Lavis – Rotaliana
Valle dei Laghi
Valsugana – Primiero
Vallagarina
Non – Sole
Fiemme – Fassa
Giudicarie – Rendena
Alto Adige – Südtirol
Dolomiti
Social media
VAI
Leggi/Abbonati
Newsletter
Bazar Casa
Radio Dolomiti
Andrea Coali
Sono nato a Trento il 16 dicembre di ventuno anni fa e di professione sono studente universitario, ma con una piccola particolarità. Come molti dei miei compagni di corso non sono frequentante, ma rientro nella categoria degli studenti-lavoratori. Il mio lavoro però è un gioco: la pallavolo. Ho giocato in A1 per due anni (San Giustino in Umbria e Verona), mentre in questa stagione difendo i colori del Bolzano in B1
Primo Tempo
Attentati di Parigi, no alla trappola dell'odio
Attentati di Parigi, no alla trappola dell'odio
Andrea Coali
17 novembre 2015
Primo Tempo
«Non dirmi che hai paura»: il lato umano dell’immigrazione
«Non dirmi che hai paura»
Andrea Coali
11 agosto 2015
Primo Tempo
OXI : e ora?
Andrea Coali
6 luglio 2015
Primo Tempo
Il Belgio e la sfida europea
Il Belgio e la sfida europea
Andrea Coali
29 giugno 2015
Primo Tempo
Politici e inglese: rapporto difficile!
Politici e inglese: rapporto difficile!
Andrea Coali
25 giugno 2015
Primo Tempo
L'Europa vista da Bruxelles
L'Europa vista da Bruxelles
Andrea Coali
23 giugno 2015
Primo Tempo
La punizione di Ilunga Mwepu
La punizione di Ilunga Mwepu
Andrea Coali
12 maggio 2015
Primo Tempo
Via Manzoni: che si fa? (#2)
Occupazione dell'ex asilo
Andrea Coali
23 aprile 2015
Primo Tempo
Via Manzoni: che si fa?
Via Manzoni: che si fa?
Andrea Coali
19 aprile 2015
Primo Tempo
Ghoncheh Ghavami libera
Ghoncheh Ghavami libera
Andrea Coali
31 marzo 2015
Leggi ancora