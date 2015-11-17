MeteoInfotraffico
Social media
MeteoInfotraffico
Andrea Coali
Andrea Coali
Andrea Coali
Sono nato a Trento il 16 dicembre di ventuno anni fa e di professione sono studente universitario, ma con una piccola particolarità. Come molti dei miei compagni di corso non sono frequentante, ma rientro nella categoria degli studenti-lavoratori. Il mio lavoro però è un gioco: la pallavolo. Ho giocato in A1 per due anni (San Giustino in Umbria e Verona), mentre in questa stagione difendo i colori del Bolzano in B1
Primo Tempo

Attentati di Parigi, no alla trappola dell'odio

Attentati di Parigi, no alla trappola dell'odio
Andrea Coali
17 novembre 2015
Attentati di Parigi, no alla trappola dell'odio
Attentati di Parigi, no alla trappola dell'odio
Primo Tempo

«Non dirmi che hai paura»: il lato umano dell’immigrazione

«Non dirmi che hai paura»
Andrea Coali
11 agosto 2015
«Non dirmi che hai paura»: il lato umano dell’immigrazione
«Non dirmi che hai paura»: il lato umano dell’immigrazione
Primo Tempo

OXI : e ora?

Andrea Coali
6 luglio 2015
OXI : e ora?
OXI : e ora?
Primo Tempo

Il Belgio e la sfida europea

Il Belgio e la sfida europea
Andrea Coali
29 giugno 2015
Primo Tempo

Politici e inglese: rapporto difficile!

Politici e inglese: rapporto difficile!
Andrea Coali
25 giugno 2015
Primo Tempo

L'Europa vista da Bruxelles

L'Europa vista da Bruxelles
Andrea Coali
23 giugno 2015
Primo Tempo

La punizione di Ilunga Mwepu

La punizione di Ilunga Mwepu
Andrea Coali
12 maggio 2015
Primo Tempo

Via Manzoni: che si fa? (#2)

Occupazione dell'ex asilo
Andrea Coali
23 aprile 2015
Primo Tempo

Via Manzoni: che si fa?

Via Manzoni: che si fa?
Andrea Coali
19 aprile 2015
Via Manzoni: che si fa?
Via Manzoni: che si fa?
Primo Tempo

Ghoncheh Ghavami libera

Ghoncheh Ghavami libera
Andrea Coali
31 marzo 2015
Ghoncheh Ghavami libera
Ghoncheh Ghavami libera