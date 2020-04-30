La montagna ci insegna a vivere in maniera essenziale

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Alessandro Beber
Geografo di formazione, Alpinista per passione, Guida Alpina di professione. All'attività “sul campo” ha sempre accompagnato un'intensa attività divulgativa su riviste e siti web di settore. Negli ultimi anni ha sviluppato alcuni progetti audiovisivi legati al mondo dell'alpinismo (vedi www.visittrentino.it/dolomitiche) e dell'outdoor invernale trentino (vedi www.visittrentino.it/wild-white-winter) e dato alle stampe alcuni libri (“Lagorai-Scialpinismo d'avventura” ed.Tappeiner 2010, “DoloMitiche - opere d'arte a cielo aperto” ed.ViviDolomiti 2014).
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