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Alessandro Beber
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Geografo di formazione, Alpinista per passione, Guida Alpina di professione. All'attività “sul campo” ha sempre accompagnato un'intensa attività divulgativa su riviste e siti web di settore. Negli ultimi anni ha sviluppato alcuni progetti audiovisivi legati al mondo dell'alpinismo (vedi www.visittrentino.it/dolomitiche) e dell'outdoor invernale trentino (vedi www.visittrentino.it/wild-white-winter) e dato alle stampe alcuni libri (“Lagorai-Scialpinismo d'avventura” ed.Tappeiner 2010, “DoloMitiche - opere d'arte a cielo aperto” ed.ViviDolomiti 2014).
Pensieri in salita

La montagna ci insegna a vivere in maniera essenziale

La montagna ci insegna a vivere in maniera essenziale
Alessandro Beber
30 aprile 2020
La montagna ci insegna a vivere in maniera essenziale
La montagna ci insegna a vivere in maniera essenziale
Pensieri in salita

«Araba Fenice», una nuova via sulla Cima Tosa

«Araba Fenice», una nuova via sulla Cima Tosa, dedicata ai terremotati
Alessandro Beber
13 settembre 2016
Pensieri in salita

Sulle tracce della Grande Guerra

Sulle tracce della Grande Guerra
Alessandro Beber
18 giugno 2016
Pensieri in salita

Trekking e dintorni Impariamo la montagna

Alla scoperta delle nostre rocce
Alessandro Beber
3 giugno 2016
Trekking e dintorni Impariamo la montagna
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Pensieri in salita

Le guide alpine

Le guide alpine
Alessandro Beber
28 maggio 2016
Le guide alpine
Le guide alpine
Pensieri in salita

In montagna: i club alpini

In montagna: i club alpini
Alessandro Beber
20 maggio 2016
Pensieri in salita

Montagna e trekking: i rifugi

Alessandro Beber
13 maggio 2016
Montagna e trekking: i rifugi
Montagna e trekking: i rifugi
Pensieri in salita

Montagna e trekking: i rifugi

Montagna e trekking: i rifugi
Alessandro Beber
6 maggio 2016
Montagna e trekking: i rifugi
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Pensieri in salita

In cammino: la varietà degli ambienti

In cammino: la varietà degli ambienti
Alessandro Beber
29 aprile 2016
In cammino: la varietà degli ambienti
In cammino: la varietà degli ambienti
Pensieri in salita

In cammino in montagna: come gestire le energie

In cammino in montagna: come gestire le energie
Alessandro Beber
23 aprile 2016
In cammino in montagna: come gestire le energie
In cammino in montagna: come gestire le energie