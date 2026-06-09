(ANSA) - MILANO, 09 GIU - "Le banche fanno il loro mestiere, che ci siano delle banche che si uniscono, che crescono, fa parte del gioco. A noi rimane sempre da dire che se è una logica speculativa e meramente finanziaria è pericolosa". Così il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, ha commentato il risiko bancario a margine della presentazione delle 'Linee guida della Cei in materia di investimenti etici e sostenibili', nella sede della Borsa Italiana. "Il problema - ha aggiunto - è mettere al centro la persona e i cattolici dovrebbero dare il buon esempio, anche se tutti devono mettere al centro la persona". (ANSA).