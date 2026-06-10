(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Il gioco d'azzardo deve essere combattuto e "la politica deve sapere prendere delle scelte forti, chiare, comuni, trasversali, per certi versi davvero 'costituenti', per liberare la vita di tanti da una schiavitù terribile". Lo ha detto il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, ad un convegno del Forum Famiglie sulle ludopatie. "Io credo che su certi temi - ha ribadito l'arcivescovo di Bologna - bisogna recuperare uno spirito costituente. Bisogna ritrovare qualcosa che sia di tutti e se non è una scelta di tutti, cioè di tutte le parti politiche, poi possono essere approcci diversi. Se invece c'è la determinazione a trovare una risposta che sia appunto un frutto della discussione, questo è decisivo". Parlando del gioco d'azzardo Zuppi ha ribadito che "ci si gioca la dignità, e non è soltanto la difesa della famiglia e delle persone ma anche la dignità delle istituzioni". (ANSA).