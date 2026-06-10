(ANSA) - KIEV, 10 GIU - Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, ha dichiarato oggi il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo Paese. "Ieri sera i missili ucraini FP-5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili", ha detto Zelensky. Cheboksary è la città principale della regione centrale russa della Ciuvascia, situata a 1.000 chilometri dal confine ucraino. Il governatore della regione russa, Oleg Nikolayev, ha confermato che la città è stata colpita. "Questa mattina presto, Cheboksary è stata colpita da un attacco missilistico. Stiamo lavorando per determinare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture", ha dichiarato Nikolayev su Telegram. L'Ucraina ha anche colpito una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara, nonché una petroliera russa nel Mar Nero, secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore ucraino. (ANSA).