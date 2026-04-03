(ANSA) - ROMA, 03 APR - "La Russia sta fornendo all'Iran informazioni di intelligence sulle installazioni militari in Medio Oriente. L'Ucraina ha già segnalato la cosa agli Stati Uniti in due occasioni". Lo riporta Rbc-Ucraina citando un'intervista del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a NewsNation. "Abbiamo la conferma dai nostri servizi segreti che la Russia ha condiviso e continua a condividere informazioni con l'Iran. Stanno trasmettendo di tutto, molte immagini satellitari di vari obiettivi sul territorio dei Paesi mediorientali", ha affermato Zelensky. Ciò include, in particolare, immagini satellitari di impianti negli Emirati Arabi Uniti, in Arabia Saudita, in Qatar e in Giordania. (ANSA).