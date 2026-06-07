(ANSA) - BRUXELLES, 07 GIU - Il congelamento delle linee del fronte "è la via più rapida" per un cessate il fuoco. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intevista a Sky News prima del vertice di Londra. "Vogliamo fermare la guerra in modo che non possa riprendere. Non si tratta solo di congelare le linee, ma la via più rapida è congelarle e poi spostarle in un contesto diplomatico", ha aggiunto Zelensky sottolineando che, in ogni caso, l'Ucraina "non cederà il Donbass". "Rimanere dove siamo significa dare al popolo ucraino più possibilità di salvare i propri figli e di far tornare a casa i soldati. Credo che questo sia importante per noi". "Non moriremo in silenzio. Reagiremo. Diventeremo ogni giorno più forti", ha poi sottolineato Zelensky, soffermandosi sui recenti attacchi ucraini su San Pietroburgo. "I droni ucraini possono colpire le città e le principali aree urbane della Russia, non solo i villaggi isolati. Riporteremo la guerra sul loro territorio", ha precisato. (ANSA).