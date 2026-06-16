(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Questa volta, la regione di Mosca ha sentito la portata delle capacità di attacco a lungo raggio dell'Ucraina. La Russia deve essere costretta a porre fine alla sua guerra contro il nostro popolo. E le armi a lungo raggio dell'Ucraina sono una componente importante di tale pressione". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, commentando gli attacchi della scorsa notte che hanno colpito "una raffineria di petrolio a una distanza di 500 chilometri. "Questa è una giusta risposta agli attacchi russi e al protrarsi di una guerra che deve finire" ha aggiunto Zelensky. Stamattina i droni a lungo raggio ucraini hanno colpito un deposito di petrolio nella regione russa di Krasnodar e hanno preso di mira la più grande raffineria di Mosca in un attacco su larga scala. Descritta come pesantemente protetta da un fitto sistema di difesa aerea, è andata in fiamme. Situata a soli 15 chilometri dal Cremlino, la Raffineria di Petrolio di Mosca, di proprietà di Gazprom Neft, fornisce fino al 40% del mercato dei carburanti di Mosca e circa il 70% della benzina consumata a Mosca e nella regione circostante. (ANSA).