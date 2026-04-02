(ANSA) - ROMA, 02 APR - Le dimissioni di Gravina? "Era ora, c'è bisogno di ringiovanire questo calcio. Questo signore ha fatto un disastro" ed "è anche troppo tardi". Lo dice all'ANSA l'inviato speciale di Trump, Paolo Zampolli. Il quale auspica un "cambio di guardia immediato. Io sono americano e mi sto occupando di sport diplomacy, ma il calcio è così importante per l'Italia. Bisogna avere cambiamenti anche di sistema per motivare i giovani italiani a giocare a calcio". Alla domanda se c'è stata una pressione anche da parte sua su Gravina, replica: "Questo non lo posso dire, ma è meglio per tutti se si è dimesso. Lo ringrazio personalmente per quello che ha fatto in passato ma era ora di un cambio". (ANSA).